RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1567156815691570

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 00:01

  root написав:А де можна подивитись свій анкетний місячний ліміт на надходження ? В мене по ходу перевищення відбулось.

а не підкажете, з власного досвіду, як вони в Сенсі той ліміт виставляють? Бо не пам'ятаю, щоб я сам собі якийсь ліміт встановлював. Напевно вони самі його вираховують на основі доходів клієнтів - може х2 чи х3 від доходів. Як у вашому випадку - то подвійна, чи потрійна сума від доходів, чи якась незрозуміла сума, чи може ви самі собі той ліміт колись встановлювали?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 02.09.19
Подякував: 387 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 09:29

  1finanсier написав:
  root написав:А де можна подивитись свій анкетний місячний ліміт на надходження ? В мене по ходу перевищення відбулось.

а не підкажете, з власного досвіду, як вони в Сенсі той ліміт виставляють? Бо не пам'ятаю, щоб я сам собі якийсь ліміт встановлював. Напевно вони самі його вираховують на основі доходів клієнтів - може х2 чи х3 від доходів. Як у вашому випадку - то подвійна, чи потрійна сума від доходів, чи якась незрозуміла сума, чи може ви самі собі той ліміт колись встановлювали?

Ліміт встановлюється банком на основі ваших анкетних даних, згідно з внутрішніми правилами. Ви самостійно його собі не встановлюєте.

З повагою, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Сер 04 бер, 2026 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13276
З нами з: 18.02.13
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 10:05

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Напевно вони самі його вираховують на основі доходів клієнтів - може х2 чи х3 від доходів.
Так і є. Заповнюєш інформацію про дохід і на етапі підписання, наче, будуть писатися відомості щодо суми очікуваних надходжень.

У відділенні банку чи через відеочат можна зазначити суму власноруч, але треба буде надавати документи про доходи.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6409
З нами з: 08.03.18
Подякував: 589 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1567156815691570
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 376246
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 55845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15693)
04.03.2026 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.