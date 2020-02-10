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Регулятор знизить плату за
розподіл газу для тих, хто...

Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:24

Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

Пропонуємо до обговорення:
Постанову ухвалять у березні.

Дивися повний текст Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто його не споживає.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:25

Ничё не понятно. Что значит если не пользовался год? А если не пользовался месяц, так чего я вам ушлепкам должен платить за этот месяц? Е..о не треснет? Когда мы вас г*** уже повесим на столбах на крещатике....придет время, будете просить пощады
yukhouse
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