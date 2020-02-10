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Регулятор знизить плату за
розподіл газу для тих, хто...

Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:24

Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

Пропонуємо до обговорення:
Постанову ухвалять у березні.

Дивися повний текст Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто його не споживає.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:25

Ничё не понятно. Что значит если не пользовался год? А если не пользовался месяц, так чего я вам ушлепкам должен платить за этот месяц? Е..о не треснет? Когда мы вас г*** уже повесим на столбах на крещатике....придет время, будете просить пощады
yukhouse
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 05:04

Re: Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

  yukhouse написав:Ничё не понятно. Что значит если

А что непонятного?
Не понятно как в очередной раз эти хитросделанные "обули" все население? :evil:

Для примера, если есть плита, то при условии отсутствия потребления природного газа заплатите за "доставку" минимум 36 кубов.

Если, не дай бог, у вас стоит колонка (привет хрущевкам без ЦО и всем жителям Ужгорода, большей части Львова, и прочим, кто не имеет ЦГВП) - плиз, минимум за доставку 126 куб. м. Даже если вы не использывали тот газ.

А если нет ЦО и в квартире (доме) котел (но вы, из-за дороговизны газа давно перешли на дрова, пелеты и прочие горючие в-ва) - милости просим оплатить за "доставку" 314 куб. метров газа.

Доставка за газ по регионам, в среднем 0,9-1,2 грн за куб, с последующим повышением в 1,5 раза :arrow:
https://104.ua/ru/gas-and-money/how-cos ... onah-36842

Все для людей.
Ну, а кто те люди - все мы их прекрасно знаем поименно 8)
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 07:45

Платить за распределение должны. Но цена должна рассчитываться на основании суммарной мощности (читай, потребления) установленных газовых приборов, а не измеренных или вмененных объемов потребления в прошлом. Есть плита/колонка/котел, значит ты можешь ее в любой момент включить и техническую возможность для этого распределяющая компания должна обеспечить. За это и платится. Насосы тут не нужны, газ сам течет в направлении от большего давления к меньшему.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:57

Реальный беспредел и развод в платежах за доставку

Ну хоть что-то... Но развод красивый: мало того, что сейчас насчитывают по 140грн в месяц при нулевом использовании у кого отопление газом, так теперь просто узаконили минимум меньше которого платить невозможно. Т.е. по факту, большинство бабушек/дедушек по селам должны заплатить теперь по 400грн. в год (в текущих ценах) просто так. Ситуация на самом деле похожа на развод, т.к. расчеты непонятны, обоснования непрозрачны и цифры выглядят взятыми с потолка. Ездил в Киевоблгаз на консультацию: платить обязаны все подключенные, а если кто не платит (по разным причинам), то через пол года-год отключают, ну а повторное подключение стоит 20тыс.грн. Красота!!! Что за нах???
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:59

  summacut написав:Платить за распределение должны.

Хорошо, соглашусь. Но за весь прошлый год я транспортировку уже давно оплатил, т.к. она входила в стоимость газа. Почему я сейчас должен платить за прошлый год?
Gippo
 
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