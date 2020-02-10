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Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:12
_hunter написав:
А что мешало раз в квартал (минимум) передавать показания счетчика? -- если они нулевые -- передавать куб...
Шутите???
А то, что плату за транспортировку ввели в ЭТОМ году задним числом и именно на таких хитро)О(опых условиях!!!(С)
В прошлом году кто не пользовался - не платил ничего! Теперь тот кто не пользовался в прошлом году - платит по 130-150грн в месяц(зависит от области), а кто пользуется по чуть-чуть - платит несколько гривен. ГДЕ ЛОГИКА??? Это надо было вводить не задним числом и прошлогоднее потребление не учитывать, а иначе выглядит как самый настоящий развод.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:37
Watcher написав:
[b]Шутите???
_hunter написав:
А что мешало раз в квартал (минимум) передавать показания счетчика? -- если они нулевые -- передавать куб...
[/b]
А то, что плату за транспортировку ввели в ЭТОМ году задним числом и именно на таких хитро)О(опых условиях!!!(С)
В прошлом году кто не пользовался - не платил ничего! Теперь тот кто не пользовался в прошлом году - платит по 130-150грн в месяц(зависит от области), а кто пользуется по чуть-чуть - платит несколько гривен.
ГДЕ ЛОГИКА??? Это надо было вводить не задним числом и прошлогоднее потребление не учитывать, а иначе выглядит как самый настоящий развод.
Отнюдь.
Логика проста: не пользуешся -- отключайся. А сидеть на двух стульях -- неудобно.
Регламент "при отсутствии фактических показаний использовать нормы потребления" есть абсолютно у всех поставщиков абсолютно всех "ресурсов".
Раньше "прокатывало", в этом году "непрокатило". Бывает.
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_hunter
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