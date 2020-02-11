Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

Додано: Чет 13 лют, 2020 12:26

Gippo

Все правильно. Действительно за 3 куба газа в мае вы заплатите 90 грн., при этом стоимость транспортировки для вас составит 90:3=30 грн. за куб, но в то же время за потребленное в холодное время года на отопление ежемесячно по 400 кубов (условно) вы будете платить за транспортировку тоже 90 грн. в мес., т.е. цена транспортировки одного куба зимой равна 90:400=0,23 грн. за куб.



30 грн. за куб вы видите и возмущаетесь, но вы не замечаете 0,23 грн. за куб. и не протестуете против этого.



Такое уже было, когда оплата за ЦО разбивалась не на 6 месяцев (только в холодное время года), а на 12 месяцев (полный год), чтобы людям менее напряженно было платить за месяцы, где была самая большая плата за ком. услуги.



Даже если в мае в 2 раза поднимут тарифы, до 180, все равно по сентябрь 2020 г. вы будете платить по старому, по 90, т.к. оплата рассчитывается за потребленный газ за предыдущий год, а вот с 1 октября 2020 вы будете платить из расчета среднего потребления за "1 октября 2019 - 30 сентября 2020" и цены транспортировки 180 грн. за куб (условно, т.к. пока это только разговоры).