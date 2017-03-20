Здравствуйте,
Если сработала схема через фейк olx и снятие денег на счет ТАС банка с карты Привата.
Полиция вроде открыла провадження. Банк извещен.
Есть ли у кого опыт выбивания с банков ущерб?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 12 лют, 2020 01:35
Есть ли успешный опыт возмещения от мошенничество с банка
Здравствуйте,
Если сработала схема через фейк olx и снятие денег на счет ТАС банка с карты Привата.
Полиция вроде открыла провадження. Банк извещен.
Есть ли у кого опыт выбивания с банков ущерб?
Додано: Сер 12 лют, 2020 08:17
Re: Есть ли успешный опыт возмещения от мошенничество с банк
[quote="esav"]Здравствуйте,
Если сработала схема через фейк olx и снятие денег на счет ТАС банка с карты Привата.
.../quote]модно поподробнее о схеме?
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