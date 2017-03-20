RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
Есть ли успешный опыт возмещения
от мошенничество с банка

Есть ли успешный опыт возмещения от мошенничество с банка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 01:35

Есть ли успешный опыт возмещения от мошенничество с банка

Здравствуйте,

Если сработала схема через фейк olx и снятие денег на счет ТАС банка с карты Привата.
Полиция вроде открыла провадження. Банк извещен.

Есть ли у кого опыт выбивания с банков ущерб?
esav
 
Повідомлень: 6
З нами з: 28.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:17

Re: Есть ли успешный опыт возмещения от мошенничество с банк

[quote="esav"]Здравствуйте,

Если сработала схема через фейк olx и снятие денег на счет ТАС банка с карты Привата.
.../quote]модно поподробнее о схеме?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
SMS мошенничество - Схемы мобильного смс-мошенничества
Модератор » Сер 10 сер, 2011 11:28
4 61465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 09:56
JuliyaSmile
Мошенничество с пенсионными картами в Ощадбанке
KULANDALE » Сер 21 чер, 2017 09:42
0 1704
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 чер, 2017 09:42
KULANDALE
Мошенничество. Прус Алина, дизайнер-декоратор. Киев
order » Пон 20 бер, 2017 15:20
0 2017
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 бер, 2017 15:20
order

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81585)
12.02.2020 09:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.