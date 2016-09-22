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мобильного смс-мошенничества SMS мошенничество - Схемы мобильного смс-мошенничества + Додати

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на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

Додано: Сер 10 сер, 2011 11:28 SMS мошенничество - Схемы мобильного смс-мошенничества



Все SMS-мошенничества основаны на то, что сообщения на короткие (четырех- и пятизначные) номера тарифицируются не так, как на обычные 12-тизначные. Короткие номера специально предназначены для предоставления определенных платных услуг, притом деньги за эти услуги списываются с баланса абонента. Мошенники пользуются незнанием многих людей этой особенности коротких номеров, а в некоторых случаях и банальной невнимательностью абонентов, заманивая их в «мобильные ловушки». О некоторых таких ловушках мы и поговорим сегодня.



Ловушка №1. Приз от Европы Плюс заказывали?

Пожалуй, это самая общеизвестная ловушка, существующая на данный момент. Прежде всего, потому, что в этой истории замешена одна из самых известных радиостанций в России, имеющая огромную аудиторию слушателей и пользующаяся доверием у меломанов.



Обычно эта ловушка выглядит так: на номер жертвы отправляется SMS-сообщение о том, что в результате лотереи, данный номер телефона выиграл приз от радиостанции Европа Плюс, но чтобы его получить, нужно отправить свой адрес на короткий номер… Вот, собственно, и все, сообщение отправлено, и вместе с ним ушло 200-300 рублей.



Разновидностью этой ловушки является так называемый «тюремный развод». Дело в том, что зекам в застенках страшно скучно, заняться нечем, а мобильник обычно есть в каждой уважающей себя «хате». Вот и занимаются заключенные тем, что обзванивают произвольные номера телефонов, и рассказывают жертвам о том, что они выиграли приз, но для оплаты его пересылки нужно купить несколько карт экспресс-пополнения счета и продиктовать им номера и пин-коды карт. Люди ведутся, как ни странно!



Ловушка №2. «Мам, деньги закончились, переведи!»

Разновидностью «тюремного развода» можно считать и эту ловушку, по крайней мере, история свидетельствует о том, что корни ее растут именно из тюремных камер.



На телефон жертвы приходит SMS-сообщение якобы от родственника, который попал в затруднительное положение (ДТП или задержан сотрудником милиции), и просит перевести на данный номер деньги, так как ему позволили позвонить с чужого номера, или купить и сообщить код карты экспресс-оплаты.



Наиболее искусным мошенникам удается подделать голос этого самого «родственника», и тогда развод идет уже на более крупную сумму:



«Мне позвонил сын» — рассказывает потерпевшая мать: «И начал сбивчиво рассказывать что-то о ДТП, и о том, что он сбил человека, и теперь на него завели уголовное дело». Затем разговор прервал якобы сотрудник милиции, который сообщил, что дело можно прекратить, а сына освободить, но это будет стоить немалых денег. «Естественно, я согласилась подвести необходимую сумму в названное место, а какая бы мать не согласилась?» — сообщает потерпевшая, при этом ее не смутило ни то, что на встрече не оказалось ее сына, ни то проходила она совсем не в милицейском участке, а у какого-то заброшенного дома. Женщине также не пришло в голову просто позвонить своему сыну по его обычному номеру.



Ловушка №3. «Привет, давай знакомиться?»

Еще одной ловушкой для доверчивых граждан являются предложения познакомиться через SMS. Дело в том, что у сотовых операторов действительно есть такая услуга на многих тарифах, и она действительно стоит определенных денег, однако, к данному виду мошенничества эта услуга не имеет никакого отношения.



Мошенники используют базу данных номеров сотового оператора, чтобы разослать свое приглашение как можно большему числу пользователей, а затем собирают деньги по отработанной схеме с короткими номерами.





С каждым новым SMS-сообщением денег на счету все меньше...

В базах данных сотовых операторов содержатся не только сами номера, но и имена абонентов, а иногда и их возраст. Поэтому SMS-сообщения получаются достаточно живыми, не смотря на то, что их рассылкой занимается робот. Например, молодому человеку может придти сообщение типа: «Стас, здравствуй, мы друг друга не знаем, но я бы хотела познакомиться с тобой. Напиши мне, согласен ты или нет. Меня зовут Юля, мне 22». А женщине лет 30-ти может придти сообщение от молодого неженатого иностранца, который «никого тут не знает, но хотел бы осмотреть город».



Кстати, подобного рода предложения о знакомстве приходят не только по SMS, встречаются схемы и с письмами по Е-мейл или сообщениями по ICQ. Если посмотреть на женских форумах, то можно найти множество потерпевших девушек, молодые люди обычно предпочитают не распространяться о том, что их обманули, когда они пытались познакомиться таким образом.



Ловушка №4. Один пропущенный звонок

Пожалуй, наиболее банальный вид развода, но на него все еще попадаются некоторые граждане, особенно те, чья работа связана с общением с клиентами по телефону.



Представьте, в один прекрасный момент вы замечаете на дисплее своего мобильного один пропущенный звонок, совершенный с незнакомого номера. Казалось бы – если человеку надо до вас дозвониться, то он обязательно вам перезвонит, однако, любопытство берет верх, и вот в трубке уже слышны привычные гудки, а затем и совершенно незнакомый голос. Голос этот сильно извиняется, и несколько секунд объясняет вам, что на самом деле он хотел позвонить своей тетушке из Норильска, но ошибся буквально в одной цифре, и попал к вам. Этих нескольких секунд обычно хватает, чтобы оператор снял с вас 100-200 рублей за разговор по платному номеру.



Ловушка №5. Одноклассники Вконтакте

Трудно сейчас найти человека, хоть сколько-нибудь знакомого с интернетом, который бы не имел своей странички на сайте odnoklassniki.ru или vkontakte.ru. Сайты имеют достаточно большую аудиторию, притом не всегда эта аудитория ведает, каким путем следует администрация данных сайтов и какие цели преследуют создатели.



Например, социальная сеть Вконтакте всегда декларировала, что их сайт был и всегда будет бесплатным для посетителей. Однако мошенники знают, что большее число пользователей не особенно любит читать информацию при регистрации на сайте, зато любит, когда им присылают личные сообщения. И вот, только что зарегистрировавшийся пользователь получает личное сообщение от якобы администрации сайта, где ему сообщается, что сайт, конечно, бесплатный, но чтобы удостовериться в том, что вы реальный человек, необходимо отправить SMS с каким-то текстом на короткий номер, иначе регистрация будет аннулирована.



Пользователь, оценив преимущества сайта, естественно отправит мошенникам деньги, чтобы они «активировали» его учетную запись.





Социальные сети - лакомый кусочек для мошенников

Вообще, социальные сети являются лакомым кусочком для спамеров, мошенников, и прочих неприятных личностей. Дело в том, что за базу данных людей, зарегистрированных на этих сайтах, мошенникам даже платить не приходится, все они легко находятся через поиск.



Сначала в Одноклассниках, а позже и Вконтакте появился еще один интересный вид мошенничества, связанный с массовой рассылкой по базе данных и так же работающий по схеме с короткими номерами. Недостаточная осведомленность пользователей часто играет с ними злую шутку, например, многие думают, что, не узнав пароля от учетной записи, злоумышленник не может никак им напакостить. На самом деле это не совсем так.



Популярность социальных сетей привела к тому, что они стали обрастать множеством сторонних сервисов, которые абсолютно никак не связаны с самой сетью. Например, одно время очень популярны были сайты, позволяющие отправлять любую картинку в качестве граффити на страницу своему другу. Граффити рисовать приходится вручную, и не всегда хватает таланта и терпения нарисовать то, что хочется. Как грибы после дождя появились сайты, которые позволяли оправлять такие картинки. Пароль от учетной записи они не просили, зато там нужно было вписать данные Cookies – служебной информации, которую знает только сайт и браузер. Зная эти данные, можно было некоторое время отправлять сообщения друзьям, писать в группах и публиковать фотографии без ведома владельца учетной записи!



Благодаря этому «открытию», мошенники рассылали сообщение с аккаунта жертвы по всему списку его друзей. В сообщении они писали, что участвуют в розыгрыше автомобиля или компьютера, и вот-вот его выиграют, им не хватает всего нескольких голосов. Ну а далее жертве сообщали короткий номер, на который необходимо отправить SMS, чтобы помочь другу выиграть ценный приз. Ну кто откажется помочь другу, особенно если: «SMS-ка стоит не дорого, всего пять рублей» — когда на самом деле стоит она 100-200 рублей.



Ловушка №6. Антикризисные SMS-ки

Интересный вид мошенничества образовался на фоне мирового финансового кризиса, который вот уже несколько месяцев продвигается в СМИ и на самом высоком уровне правительств многих стран.





Плакат предлагает работу с зарплатой $3000 за одну SMS

Фонарные столбы города Киева заполнились желтыми листовками с предложением высокооплачиваемой работы, притом указанная оплата в 5-7 раз больше средней зарплаты по Украине. Кто ж не соблазнится? Но не тут-то было, в листовках сообщается, что подробности можно узнать, только отправив SMS с текстом 3000 на короткий номер. Текст новый, актуальный, схема старая, проверенная. Отправка сообщений на этот номер стоит в 100 раз дороже, чем SMS на обычный номер сотовых операторов Украины.



«Я позарился на высокую зарплату, отправил им сообщение» — рассказывает Михаил: «В ответ мне написали, что я поставлен в какую-то очередь на обработку. Только спустя два дня я понял, как лихо меня обработали эти красавцы, когда проверил баланс своего телефона!»



Как вы уже заметили, все шесть ловушек мобильных мошенников используют платные короткие номера телефонов для извлечения прибыли со своих «предприятий». Так что будьте очень внимательны, обязательно проверяйте, с какого номера пришло сообщение от незнакомого вам человека, и не отправляйте сообщений на короткие номера, предварительно не узнав реальной цены этого сообщения. Узнать настоящую цену SMS-сообщения очень просто, нужно просто набрать в поисковой системе фразу «цена sms на номер…», и указать этот номер. В ответ вы получите список ссылок на сайты компаний, предоставляющие услуги с этими номерами, и там же вы узнаете реальную цену каждого отправленного на него сообщения.

www.afery.ru Сейчас только самые отсталые грабители подкарауливают жертв в подворотне, каждый раз рискуя нарваться на не очень сговорчивого «клиента». Современные грабители перестали внешне напоминать двухметровые шкафы с антресолями, сейчас это молоденькие студентики в очках, которые просто рассылают людям SMS-сообщения, а они с ответным сообщением отправляют им свои кровные.Все SMS-мошенничества основаны на то, что сообщения на короткие (четырех- и пятизначные) номера тарифицируются не так, как на обычные 12-тизначные. Короткие номера специально предназначены для предоставления определенных платных услуг, притом деньги за эти услуги списываются с баланса абонента. Мошенники пользуются незнанием многих людей этой особенности коротких номеров, а в некоторых случаях и банальной невнимательностью абонентов, заманивая их в «мобильные ловушки». О некоторых таких ловушках мы и поговорим сегодня.Ловушка №1. Приз от Европы Плюс заказывали?Пожалуй, это самая общеизвестная ловушка, существующая на данный момент. Прежде всего, потому, что в этой истории замешена одна из самых известных радиостанций в России, имеющая огромную аудиторию слушателей и пользующаяся доверием у меломанов.Обычно эта ловушка выглядит так: на номер жертвы отправляется SMS-сообщение о том, что в результате лотереи, данный номер телефона выиграл приз от радиостанции Европа Плюс, но чтобы его получить, нужно отправить свой адрес на короткий номер… Вот, собственно, и все, сообщение отправлено, и вместе с ним ушло 200-300 рублей.Разновидностью этой ловушки является так называемый «тюремный развод». Дело в том, что зекам в застенках страшно скучно, заняться нечем, а мобильник обычно есть в каждой уважающей себя «хате». Вот и занимаются заключенные тем, что обзванивают произвольные номера телефонов, и рассказывают жертвам о том, что они выиграли приз, но для оплаты его пересылки нужно купить несколько карт экспресс-пополнения счета и продиктовать им номера и пин-коды карт. Люди ведутся, как ни странно!Ловушка №2. «Мам, деньги закончились, переведи!»Разновидностью «тюремного развода» можно считать и эту ловушку, по крайней мере, история свидетельствует о том, что корни ее растут именно из тюремных камер.На телефон жертвы приходит SMS-сообщение якобы от родственника, который попал в затруднительное положение (ДТП или задержан сотрудником милиции), и просит перевести на данный номер деньги, так как ему позволили позвонить с чужого номера, или купить и сообщить код карты экспресс-оплаты.Наиболее искусным мошенникам удается подделать голос этого самого «родственника», и тогда развод идет уже на более крупную сумму:«Мне позвонил сын» — рассказывает потерпевшая мать: «И начал сбивчиво рассказывать что-то о ДТП, и о том, что он сбил человека, и теперь на него завели уголовное дело». Затем разговор прервал якобы сотрудник милиции, который сообщил, что дело можно прекратить, а сына освободить, но это будет стоить немалых денег. «Естественно, я согласилась подвести необходимую сумму в названное место, а какая бы мать не согласилась?» — сообщает потерпевшая, при этом ее не смутило ни то, что на встрече не оказалось ее сына, ни то проходила она совсем не в милицейском участке, а у какого-то заброшенного дома. Женщине также не пришло в голову просто позвонить своему сыну по его обычному номеру.Ловушка №3. «Привет, давай знакомиться?»Еще одной ловушкой для доверчивых граждан являются предложения познакомиться через SMS. Дело в том, что у сотовых операторов действительно есть такая услуга на многих тарифах, и она действительно стоит определенных денег, однако, к данному виду мошенничества эта услуга не имеет никакого отношения.Мошенники используют базу данных номеров сотового оператора, чтобы разослать свое приглашение как можно большему числу пользователей, а затем собирают деньги по отработанной схеме с короткими номерами.С каждым новым SMS-сообщением денег на счету все меньше...В базах данных сотовых операторов содержатся не только сами номера, но и имена абонентов, а иногда и их возраст. Поэтому SMS-сообщения получаются достаточно живыми, не смотря на то, что их рассылкой занимается робот. Например, молодому человеку может придти сообщение типа: «Стас, здравствуй, мы друг друга не знаем, но я бы хотела познакомиться с тобой. Напиши мне, согласен ты или нет. Меня зовут Юля, мне 22». А женщине лет 30-ти может придти сообщение от молодого неженатого иностранца, который «никого тут не знает, но хотел бы осмотреть город».Кстати, подобного рода предложения о знакомстве приходят не только по SMS, встречаются схемы и с письмами по Е-мейл или сообщениями по ICQ. Если посмотреть на женских форумах, то можно найти множество потерпевших девушек, молодые люди обычно предпочитают не распространяться о том, что их обманули, когда они пытались познакомиться таким образом.Ловушка №4. Один пропущенный звонокПожалуй, наиболее банальный вид развода, но на него все еще попадаются некоторые граждане, особенно те, чья работа связана с общением с клиентами по телефону.Представьте, в один прекрасный момент вы замечаете на дисплее своего мобильного один пропущенный звонок, совершенный с незнакомого номера. Казалось бы – если человеку надо до вас дозвониться, то он обязательно вам перезвонит, однако, любопытство берет верх, и вот в трубке уже слышны привычные гудки, а затем и совершенно незнакомый голос. Голос этот сильно извиняется, и несколько секунд объясняет вам, что на самом деле он хотел позвонить своей тетушке из Норильска, но ошибся буквально в одной цифре, и попал к вам. Этих нескольких секунд обычно хватает, чтобы оператор снял с вас 100-200 рублей за разговор по платному номеру.Ловушка №5. Одноклассники ВконтактеТрудно сейчас найти человека, хоть сколько-нибудь знакомого с интернетом, который бы не имел своей странички на сайте odnoklassniki.ru или vkontakte.ru. Сайты имеют достаточно большую аудиторию, притом не всегда эта аудитория ведает, каким путем следует администрация данных сайтов и какие цели преследуют создатели.Например, социальная сеть Вконтакте всегда декларировала, что их сайт был и всегда будет бесплатным для посетителей. Однако мошенники знают, что большее число пользователей не особенно любит читать информацию при регистрации на сайте, зато любит, когда им присылают личные сообщения. И вот, только что зарегистрировавшийся пользователь получает личное сообщение от якобы администрации сайта, где ему сообщается, что сайт, конечно, бесплатный, но чтобы удостовериться в том, что вы реальный человек, необходимо отправить SMS с каким-то текстом на короткий номер, иначе регистрация будет аннулирована.Пользователь, оценив преимущества сайта, естественно отправит мошенникам деньги, чтобы они «активировали» его учетную запись.Социальные сети - лакомый кусочек для мошенниковВообще, социальные сети являются лакомым кусочком для спамеров, мошенников, и прочих неприятных личностей. Дело в том, что за базу данных людей, зарегистрированных на этих сайтах, мошенникам даже платить не приходится, все они легко находятся через поиск.Сначала в Одноклассниках, а позже и Вконтакте появился еще один интересный вид мошенничества, связанный с массовой рассылкой по базе данных и так же работающий по схеме с короткими номерами. Недостаточная осведомленность пользователей часто играет с ними злую шутку, например, многие думают, что, не узнав пароля от учетной записи, злоумышленник не может никак им напакостить. На самом деле это не совсем так.Популярность социальных сетей привела к тому, что они стали обрастать множеством сторонних сервисов, которые абсолютно никак не связаны с самой сетью. Например, одно время очень популярны были сайты, позволяющие отправлять любую картинку в качестве граффити на страницу своему другу. Граффити рисовать приходится вручную, и не всегда хватает таланта и терпения нарисовать то, что хочется. Как грибы после дождя появились сайты, которые позволяли оправлять такие картинки. Пароль от учетной записи они не просили, зато там нужно было вписать данные Cookies – служебной информации, которую знает только сайт и браузер. Зная эти данные, можно было некоторое время отправлять сообщения друзьям, писать в группах и публиковать фотографии без ведома владельца учетной записи!Благодаря этому «открытию», мошенники рассылали сообщение с аккаунта жертвы по всему списку его друзей. В сообщении они писали, что участвуют в розыгрыше автомобиля или компьютера, и вот-вот его выиграют, им не хватает всего нескольких голосов. Ну а далее жертве сообщали короткий номер, на который необходимо отправить SMS, чтобы помочь другу выиграть ценный приз. Ну кто откажется помочь другу, особенно если: «SMS-ка стоит не дорого, всего пять рублей» — когда на самом деле стоит она 100-200 рублей.Ловушка №6. Антикризисные SMS-киИнтересный вид мошенничества образовался на фоне мирового финансового кризиса, который вот уже несколько месяцев продвигается в СМИ и на самом высоком уровне правительств многих стран.Плакат предлагает работу с зарплатой $3000 за одну SMSФонарные столбы города Киева заполнились желтыми листовками с предложением высокооплачиваемой работы, притом указанная оплата в 5-7 раз больше средней зарплаты по Украине. Кто ж не соблазнится? Но не тут-то было, в листовках сообщается, что подробности можно узнать, только отправив SMS с текстом 3000 на короткий номер. Текст новый, актуальный, схема старая, проверенная. Отправка сообщений на этот номер стоит в 100 раз дороже, чем SMS на обычный номер сотовых операторов Украины.«Я позарился на высокую зарплату, отправил им сообщение» — рассказывает Михаил: «В ответ мне написали, что я поставлен в какую-то очередь на обработку. Только спустя два дня я понял, как лихо меня обработали эти красавцы, когда проверил баланс своего телефона!»Как вы уже заметили, все шесть ловушек мобильных мошенников используют платные короткие номера телефонов для извлечения прибыли со своих «предприятий». Так что будьте очень внимательны, обязательно проверяйте, с какого номера пришло сообщение от незнакомого вам человека, и не отправляйте сообщений на короткие номера, предварительно не узнав реальной цены этого сообщения. Узнать настоящую цену SMS-сообщения очень просто, нужно просто набрать в поисковой системе фразу «цена sms на номер…», и указать этот номер. В ответ вы получите список ссылок на сайты компаний, предоставляющие услуги с этими номерами, и там же вы узнаете реальную цену каждого отправленного на него сообщения. Правила форумів на FINANCE.UA

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ICQ ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 сер, 2011 11:30 Схемы мобильного смс-мошенничества На сегодняшний день телефонных обманок расплодилось великое множество. Правда, в основе как правило лежит несколько стандартных и довольно простых схем. Причём есть явно незаконные способы вытянуть из вас деньги, а есть те, к которым даже прокуратура подкопаться не сможет. Вот самые распространённые из них. СМС-мошенничество – уголовно наказуемое преступление. Если вы стали жертвой мошенников, то первым делом нужно написать письмо оператору сотовой связи. Деньги в большинстве случаев можно вернуть. Итак, читайте.

SMS-викторина

Пришли как можно больше SMS на номер такой-то и выиграй телевизор (машину, поездку и т.д.)! Знакомо, не правда ли? А мелкими буквами приписано, что каждое короткое сообщение стоит один, два, а то и больше долларов США, и выигрывает при этом каждое тысячное. Вот и получается, образно, что в лучшем случае выигрываешь 100$, потратив при этом на электронные сообщения 1000$. Очень распространенный «лохотрон», который все ещё находит свою аудиторию.

SMS-поддавки

Приходит SMS следующего содержания: «Системное сообщение. Акция! Переведите деньги на номер такой-то и получите ровно вдвое больше!» Безусловно, все любители легкой наживы начинают пробу с малого — отправляют, скажем, 100 рублей. Получают в ответ 200 рублей. Отправляют 200 рублей — получают 400 рублей. Ух ты, работает! И здесь может понести. Отправляют, скажем, 2000 рублей — всё, что было на счету, — а в ответ — ничего. Только что с вами сыграли в поддавки с помощью систем мобильного перевода.

SMS-знакомство

Приходит SMS от якобы девушки с предложением познакомиться. Целевая аудитория — исключительно мужчины. Начинается приветливое сюсюканье, жажда скорее узнать друг друга поближе. Даже фотографию вам присылает… В общем, сколько-то сообщений на незнакомый номер мы отправляем, а потом смотрим — снова куда-то утекла приличная сумма со счета. Кто-то виртуозно отыграл роль «желающей познакомиться девушки».

«Положи на счет 200 руб. Маша»

Самый массовый и трудно доказуемый вариант мошенничества, с которым сталкивался ну почти каждый владелец мобильного телефона. SMS с просьбой: «У меня закончились деньги, пополни мой счет. Маша». Некоторые абоненты, особенно люди пенсионного возраста, пополняют счет мошенников, думая, что пишет кто-то из знакомых или близких людей. Далее с помощью систем «мобильный перевод» деньги уходят на другие телефонные номера мошенников, чтобы нельзя было зацепиться за первый отображённый номер в телефонах многочисленных жертв.

Отдайте деньги!

Приходит SMS, оповещающее о поступлении средств на ваш счет. Хм… Через несколько секунд звонок. Голос сообщает, что только что ошибочно перевел деньги не на тот номер, и просит вернуть с помощью услуги «Мобильный перевод». Фактически требуют вернуть деньги с вашего пользовательского счета — который на самом деле не менялся. Далеко не каждый абонент станет сразу же уточнять свой баланс, а действительно ли счет пополнился?

Хотим вас обмануть. Подтвердите

У многих операторов существует многоразовая тарификация услуг для абонентов. Заказывая услугу, отправляем SMS-сообщение на короткий номер. В ответ получаем просьбу что-либо дополнительно подтвердить (возраст, желание воспользоваться сервисом, иное). И ответ на такой запрос тарифицируется уже по каким-то космическим цифрам. Опять обман.

Год бесплатных разговоров!

Звонят якобы с радиостанции по совместной акции с вашим оператором. Пришлите коды двух новеньких карт оплаты и получите год бесплатных разговоров! Разумеется, оператор связи никаких акций подобным образом не проводит, и ваши деньги пополнили счета мошенников. Могут предлагаться и разные супервыгодные пожизненные тарифы.

GSM-Клонирование

Ваша SIM-карта, побывав в руках у другого человека, может быть с помощью специального девайса скопирована в память компьютера, а оттуда — в новую SIM-карту. Пиратское оборудование для этих целей сегодня можно найти в свободной продаже в сети. Причем пользователь дубликата вашей SIM-карты — а вместе с ней и вашего номера — может действовать тихо и аккуратно, с тем чтобы вы далеко не сразу обнаружили необоснованную систематическую утечку денег с вашего лицевого счета. Как защититься? Как и при использовании кредитной карточки, никогда не выпускайте свою SIM-карту из виду и, тем более, не отдавайте в руки незнакомцам.

Говорит служба поддержки-1

Звонок на телефон, представляются абоненткой службой. Входящий телефонный номер либо мобильный, либо не определяется. Уважаемый клиент, говорит дежурный инженер Иван Васильев. Нашей службой проводится перевод телефонов на другую частоту связи (проводятся какие-то там технические работы и др.). Номер телефона, баланс, все остальное не изменится, не волнуйтесь! Наберите на клавиатуре телефона *145… Внимание! *145* – это начало комбинации цифр, по которой начинается перевод денег с лицевого счета одного абонента на лицевой счет другого. Вы добровольно переводите деньги в рамках услуги «Мобильный перевод». Безвозвратно. Ни оператор, ни милиция вам не помогут вернуть наивно утерянное.

Говорит служба поддержки-2

Здравствуйте, служба техподдержки, дежурный инженер Василий Иванов. У нас тут возникли технические проблемы, ваш номер случайно заблокирован и неправильно передается информация определителя номера. Позвоните, пожалуйста, на номер (начинают диктовать)… Номер телефона платного сервиса. То есть за звонок на этот телефон с Вашего лицевого счета снимается сумма N, которая ограничена фантазией «организаторов службы». Следует знать, что технические службы операторов сотовой связи не производят таких звонков в принципе.

Говорит служба поддержки-3

Здравствуйте, служба техподдержки, дежурный инженер Иван Васильев. Вы сменили тарифный план, не оповестив нашу компанию сотовой связи (не внесли своевременно оплату, пользовались услугами роуминга и т.д). Вам необходимо оплатить такую-то сумму штрафа, отправив номер карты оплаты на указанный телефон.

Говорит служба поддержки-4

Техподдержка, Василий Иванов (звонок или смс). Ваш телефон заблокирован, необходимо позвонить по такому-то номеру. На том конце провода — автоответчик, который кратко объяснит, что нужно сделать, чтобы не потерять старый номер или подтвердить, что вы и дальше будете пользоваться услугами этой сети. Там, конечно же, попросят набрать определенную комбинацию цифр для разблокировки. Подобная спам-рассылка обычно осуществляется массово, в расчете на доверчивых пользователей.

Родственник в беде

Звонок от знакомого (сослуживца) вашего родственника или близкого человека. Мол, случилась беда (ДТП, взрыв, стало плохо на улице, авария, иное ЧП). Звонок с чужого номера, потому что у телефона вашей жены (мужа, ребенка, бабушки, тети, дяди и т.д.) сел аккумулятор. Денег на счету мало, а чтобы решить проблемы, надо ещё много куда звонить. Требуют срочно пополнить баланс незнакомого вам номера. Быстро! Лучше — купить карточку пополнения счета и продиктовать секретный код. Чистая игра на доверии с множеством вариаций на тему беспокойства людей за своих близких. Особенно действенны ночные звонки, да ещё если голос представляется сотрудником ГИБДД или иной правоохранительной или силовой службы. Есть и более страшные случаи, когда люди сталкиваются с шантажом и выпрашиванием откатов в продолжение темы «ваш ребенок попался на купле наркотиков».

SMS-просьба

Приходит SMS примерно следующего содержания: «У меня проблемы, позвони по номеру такому-то, если номер не ответит, положи на него столько-то рублей и снова позвони». Порой просто приходит сообщение «Я нахожусь в больнице, положи деньги на номер — потом перезвоню». Не стоит сразу бросаться пополнять счет незнакомого номера — скорее всего, это случай наглого мошенничества.

Лжеприз

Звонит якобы ведущий известной музыкальной радиостанции и поздравляет с выигрышем ценного приза. Чтобы получить приз, нужно в течение минуты позвонить на такой-то номер радиостанции, где вас ещё раз поздравляют с победой. Возможно, что на вас уже накатило чувство радости, и вы стали доверчивее. В довесок надо лишь в течение получаса купить карту пополнения счета и сообщить «Ди-джею» её данные — последнее условие, чтобы забрать приз, например, для оплаты НДС. На самой радиостанции, как потом оказывается, никакой приз вас не ожидает.



Дорогущий короткий номер

С помощью коротких номеров (набор из четырех цифр) можно дозвониться в службу спасения, на популярные радиостанции, получить юридическую поддержку, связаться со страховой компанией, вызвать такси и многое другое. Такие услуги предоставляют сторонние провайдеры по официальному договору с вашим оператором сотовой связи на взаимовыгодных условиях. За оказанные услуги каждому клиенту оператора сотовой связи провайдер услуг наверняка отчисляет какой-то процент с прибыли. Вы звоните по специально указанному номеру по соответствующему поводу. Информацию вам будет предоставлять человек. Подробно вас расспросит, возьмет минуту-другую на поиск ответов на ваши конкретные вопросы. Ну а потом вы узнаете, что за разговор с вежливой девушкой со счета списали кругленькую сумму, скажем 30$ за 10 минут разговора! Обман? Да нет, все честно. При этом активно используются разные хитрые приемы по сокрытию информации о стоимости подобных услуг. Так, чтобы нельзя было привлечь к ответственности по статье «обман потребителя».

Безжалостный обман обманщика

На электронный ящик пришло письмо с предложением скачать программу, которая может подобрать секретный код к стодолларовой карте оплаты. Для этого нужно в поле программы забить код карты стоимостью, скажем, 10$. Реальные десять долларов уплывают к мошеннику, а взамен вы получаете совершенно бесполезный набор цифр.

Лживый корпоративный тариф



Получаете электронное сообщение от якобы сотрудника крупной компании, отвечающего за подключение к корпоративному тарифному плану. Мол, при желании, за определенную мзду порядка 50$ можно подключить и вас на выгодных условиях. На выходе обещана отправка почтой SIM-карты с пожизненной безлимитной местной связью, активированным международным роумингом и постоянно поддерживаемым балансом на счете в размере, скажем, 300$. Причем, в качестве оператора связи можно выбрать любого оператора «Большой тройки», поскольку речь идет о подключении к крупной транснациональной офшорной корпорации. Предложение действительно в течение недели, поскольку идет прием новых сотрудников, и надо все оформления сделать «под шумок».

Лживый корпоративный тариф-2

Частное предложение по аналогичному тарифном плану. Без подписания какого-либо контракта. На частной встрече с агентом, передавая бумажные деньги, вы получаете на руки реальную SIM-карточку. Она действительно активирована, и на счету находится оговоренная сумма. Но счастье покупателя длится недолго, т.к. продавец, получив деньги, идет прямиком в центр обслуживания абонентов в офисе оператора и, являясь единственным законным владельцем номера, просто получает бесплатный дубликат SIM-карты, которую он якобы потерял. Та, что осталась на руках у покупателя, становится недействительной.

Лживый контент-провайдер

На сайте как правило небольшого контент-провайдера указывается ряд интересных услуг, которые можно заказать для постоянного использования — доступ к коллекциям фильмов, скидки на wap-трафик, услуги установления местонахождения звонящего и т.п. Но кроме отправки SMS-заявки на короткий номер предлагается набрать еще специальный код для ее активации. А код оказывается номером, закрепленным за провайдером платных телефонных линий в странах Америки, Африки, Азии, Европы и т.д. В итоге, пользователь получает счет за дорогостоящий международный вызов. Без права оспаривания списанных средств.



Договор не заключал — все равно плати!

В январе и феврале 2010 года появилась новая информация о сообщениях с требованием оплатить счет за мобильную связь. Хотя договоры на указанные номера люди не заключали. Оказалось, мошенники использовали паспортные данные непричастных к договору людей, впоследствии предъявляя им те или иные денежные требования. По данным компании МТС, за 2009 год зафиксировано порядка 20 тысяч обращений по факту фиктивных договоров с этим оператором в России.



Отписаться от спама дорогого стоит

Приходит SMS, что вы подписаны на услугу получения прогноза погоды, 7 дней бесплатно, или на иную неожиданную спам-рассылку. Чтобы отключиться, нужно набрать STOP на такой-то четырехзначный номер. На официальном сайте оператора про этот номер, конечно же, ни слова. И денег на счету заметно поубавится.



Списание космической суммы за то, что снял трубку — фантастика?



Звонок с незнакомого номера. Стоит только нажать клавишу «ответить», как со счета начитают списываться деньги. В итоге окажется приличная сумма. Так же работает и SMS с просьбой перезвонить на неизвестный телефон. Скорее всего, мошенники подключаются к сети в другом регионе, а на номере активирована услуга «звонок за счет собеседника». И списание идет по созданному мошенниками специально для этих целей каналу.

В заключение. По информации «Билайна», в январе-феврале текущего года количество обращений на предмет мошенничества в центральную справочную службу колебалось в размере 1000-1200 сообщений в день. Часто к мобильному мошенничеству причастны сотрудники самих операторов мобильной связи, дилеры и особенно контент-провайдеры разной величины. Лидерами по мошенническим злоупотреблениям сегодня становятся именно контент-провайдеры — небольшие фирмы, заключающие партнерские соглашения с сотовыми операторами по предоставлению дополнительных услуг в сфере мобильной связи. Они ориентированы на быстрое получение дохода и уход с рынка.

В этой связи сотовые операторы стали сокращать количество партнеров, имеющих право продавать своим абонентам картинки, видеоклипы, мелодии и прочие виды контента для мобильных телефонов. Ведь при меньшем количестве провайдеров легче следить за качеством и особенностями передаваемой информации. Также в этом году сотовые операторы стали пересматривать партнерские соглашения, внеся пункт о взыскании штрафов, сравнимых с месячной выручкой партнера на том или ином коротком номере. Отсекая тем самым недобросовестных игроков. Заставляя других более тщательно проводить контрольные мероприятия среди своих субподрядчиков, ведь часто короткие номера сдаются в субаренду, и получается, что это третье лицо становится мошенником, а не основной арендатор.

Сложные договорные отношения порой и вызывают трудности в определении вины конкретных компаний. Но в любом случае страдает имя самого оператора сотовой связи. Во всех мобильных грехах мы обвиняем, как правило, именно их. Это заставляет их все более активно подключаться к борьбе с мобильным обманом, развивать функцию запроса подтверждения от абонента (на отправку сообщения на короткий номер, на оплату услуги и т.п.).

Разговаривайте с вашим оператором, требуйте, грозите отказом от услуг в пользу конкурента. Сегодня крайне важно владеть темой безопасности в мобильной сети, равно как в сети Интернет и дорожной сети. Если даже загорелся зеленый свет, все равно следует осмотреться по сторонам, перед тем как пересечь дорогу. Вдруг кто несется навстречу сломя голову и не успевает затормозить? Потом будете пенять на неисправность светофора?

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ICQ ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 сер, 2011 11:30 Как разобраться с SMS-мошенниками Не верьте словам “Всё равно ничего не докажите!”. Доказать можно. И бороться с этим можно и нужно! Тут всё зависит от Ваш действий. Что, а главное, как делать в случаи если Вы стали жертвой SMS-мошенников мы сейчас объясним.



Во-первых, сфотографировать на пленку! монитор с изображением сообщения. Цифровое фото и видео считается сомнительным доказательством, потому что его легко подделать, а назначение и проведение экспертизы для установления оригинальности фото и видео требует дополнительного времени и средств. Поэтому лучше и эффективнее использовать пленочные фотоаппараты (хоть “мыльницы”) и видеокамеры. В таком случае к материалам дела приобщаются отпечатанные фотографии и копия видеокассеты, а по требованию правоохранительного органа или суда предъявляются оригиналы для осмотра.

Во-вторых, отослать SMS с требуемым кодом и сохранить это сообщение в памяти телефона.

В-третьих, если будет получено ответное SMS, то и его сохранить в памяти телефона.

В-четвертых, взять у оператора мобильной связи распечатку о состоянии своего мобильного счета. Если денег на SMS (стоящее, как правило, от 30,00 грн.) на счету не хватает и пользователь решил позвонить в техподдержку контент-провайдера, то разговор следует записать либо на видеокамеру (аналоговая запись), либо через спикерфон на диктофон с кассетой.

Также необходимо уведомить оператора мобильной связи, абонентом которого является пользователь, руководство которого (оператора мобильной связи) имеет право обратиться с официальным уведомлением в Министерство внутренних дел Украины. Такое обращение будет весьма веским аргументом при принятии решений по подобным заявлениям местными органами милиции. После таких (и только после таких!!!) действий можно переустановить операционную систему, тогда не будет оснований проверять наличие у пользователя лицензий на программное обеспечение, что позволит правоохранительным органам не отвлекаться на лишние действия в сторону потерпевшего, а сосредоточиться на расследовании дела по его заявлению. Правила форумів на FINANCE.UA

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ICQ ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 сер, 2011 11:34 СМС-мошенничество: как всё работает и кому выгодно





И сказали телефонные операторы: «Да будут платные СМС!»



И стали платные СМС.



И увидели операторы, что это хорошо. Это был день первый.



И наступил день второй. И сказали операторы: «Да ну его к бесу! Пусть половина прибыли останется нам, а вся морока кому-то другому. Да будет кто-то другой!»



И стали тогда агрегаторы.



И увидело они, что всё это – ну, прямо, чертовски как хорошо! А, увидев, не вынесли, да и пали (как уверяют эксперты, процентов на 70).



И стали падшие агрегаторы плодить подобных себе младших (черных) партнеров.



И настала великая битва. И конца этой битве не видно, ибо добро есть во зле, и зло есть в добре, а всё это вместе сидит в каждом из нас.



Прежде это было экзотикой, теперь даже такие мощные структуры, как Сбербанк, вынуждены обращаться к клиентам с призывом "быть бдительными" и не поддаваться на закинутые через мобильные телефонные сети приманки аферистов. Какой бы соблазнительной и (или) безобидной ни была просьба в поступившем на мобильник сообщении перезвонить на короткий номер или отправить на него SMS, не откликайтесь. Кто клюнет — тот поплатится. Причем в самом прямом смысле этого слова. Расплата неминуема, жертву стерегут наглые и прожорливые хищники. Кто они?



Как всё работает

Предположим, гражданину Пупкину (вымышленному, конечно) захотелось рентабельного бизнеса, а стартового капитала, увы, у него не имеется. Стало быть, прямая дорога ему в контент-провайдеры. Так называются продавцы всякой неосязаемой всячины в коммуникационных сетях. Можно торговать мелодиями для телефонов, играми, гороскопами, псевдодиетами, датами будущей смерти – всем, чем угодно, в том числе ключами активации и кодами доступа к порносайтам (да, да, мы – обыкновенные люди – захаживаем туда… если бы не статистика, в этом можно было бы и не сознаваться).



Всё, что нужно для старта бизнеса по продаже контента – получить в аренду, причем, в счет будущих прибылей, телефонный номер (короткий формат) и префикс (в виде цифр или букв, подлежащих размещению в теле будущих смс-сообщений). На одном и том же номере может располагаться множество самых различных продавцов с различными сервисами, единственное, что у них общее – одинаковая стоимость смсок, идентификация же конкретного продавца производится по префиксу. Например, чтобы осчастливить любимых ведущих с радиостанции Маяк сообщением, надо послать смс на семирублевый номер 5533, а перед текстом разместить префикс – слово «маяк».



Естественно, операторы (МТС, Билайн, Мегафон и т.п.) всяко-разного Пупкина, снедаемого жаждой сверхприбылей, принимать к себе в бизнес даже и не подумают – их дело снимать деньги с клиентских балансов, для остального есть агрегаторы.



Именно агрегатор резервирует у десятков крупных и мелких сотовых операторов номера (не только в России, – на всем постсоветском пространстве). Допустим, уславливается со всеми, что номер 5555 отныне закрепляется за ним и будет стоить клиенту 300 рублей (это максимальный тариф). В процессе работы агрегатор отслеживает потоки смсок на определенные номера, сортирует их по префиксам и биллингует, то есть начисляет вознаграждение инициаторам трафика – конечным контент-провайерам.



Агрегаторы, кстати, ворочают миллиардами и тоже не разбегутся снизойти до несчастного Пупкина. Для этого у них есть партнеры помладше. Они так и называются – партнерские программы, или «партнерки». Деньги, списанные с баланса телефона за отправку смс на платный номер, распределяются в следующих пропорциях: операторы берут себе 30-50%, агрегаторы 7-10%, партнерки чуть больше, остальное кладет себе в карман непосредственный продавец, подвигнувший абонента тряхнуть кошельком. Цепь от оператора до продавца может состоять и из большего количества звеньев.



Силы добра и зла

Контент-провайдеры, предоставляющие легальные сервисы, олицетворяют силы добра. Это, например, радиостанции с их платными смс-сообщениями, опросами и голосованиями; газеты и интернет-ресурсы, при помощи смс получаюшие оплату рекламы и VIP-статуаса объявлений; файлообменники; онлайн-консультанты; продавцы веб-контента (книг, музыки, видео, скачиваемых казуальных игр, ПО); системы электронных платежей - WebMoney, Yandex; провайдеры СМС-чатов, -игр, -викторин и Wi-Fi сетей и т.п.



Признанными гигантами белых сил являются социальные сети типа «Одноклассников» или «В Контакте». У них все по честному. Если сказали, что возьмут 30 рублей за регистрацию или за «невидимку», значит, оно так и будет.



Силы зла это мошенники (предпочитают называть себя международным термином «фродеры»), заманивающие людей несуществующими услугами и не соответствующими действительности тарифами. Обещают пустить к вожделенному сайту за, предположим, 15 рублей, а на самом деле с баланса вашего телефона списывается несколько раз по 300 рублей – сначала за собственно код, потом за подтверждение, за активацию, и так далее. Причем, в итоге клиент получает шиш вместо контента.



Липовый контент по содержанию может быть самым различным, но первенство держат самые популярные у народонаселения фальшивки вроде смс-перехватчиков (чтоб следить за деловыми партнерами), мобильных рентгенов (чтоб смотреть через видоискатель встроенного в телефон фотоаппарата на одетую женщину, а видеть ее раздетой), мобильных локаторов (чтоб знать, где ошивается любвеобильный супруг), сетевых поисковиков паспортных данных (чтоб, ну-у.. чтобы.. чтоб было).



Наиболее продвинутые пираты распространяют так называемые смс-алармы, то есть с виду безобидные программы (например, игра для мобильника, почтовый клиент, «новейшая» версия браузера мини-опера и т.п.) инфицированные вирусом. Будучи инсталлированными в телефон, эти программы без ведома владельца отправляют смски на платные номера.



Ну и, наконец, серые силы. Эти жульничают в рамках закона. То есть, размещают правдивую информацию о реальной стоимости услуги там, где ее никто не подумает искать: за гиперссылкой в виде маленькой звездочки или в тексте длинного и нудного пользовательского соглашения, которое ни один человек в здравом рассудке никогда не читает. «Мама не разрешает тебе завести четвероногого друга? Не печалься, малыш! Вот тебе мобильный щенок, заботься о нем». И малыш качает себе в телефон лопоухого тамагочу, холит его и лелеет, не забывая тратить на подстрижку, на корм и завивку виртуальные монетки, добыть которые до умопомрачения просто – знай себе, отправляй смс. Вот мама обрадуется вечером – ни изгрызенной обуви, ни луж на полу, а ребенок при деле..



Как в систему проникают мошенники?

Бизнес по продаже контента это единая, искусственно созданная система, где голова кормится щупальцами, многие из которых только и делают, что втихаря шарят по чужим балансам.



Как следует из заявлений сотовых операторов, наперебой выступающих с антимошенническими инициативами, голова недовольна, голова рубит щупальца с самоотверженностью, доведенной до исступления, а они снова растут. Чтобы понять, как такое возможно, без нашего вымышленного героя, конечно, не обойтись.



Почитав на сайтах сотовых операторов тексты анафем, которым предаются мошенники, Пупкин, слегка опупевший от попрания свободы предпринимательства, опускается ступенечкой ниже, к агрегаторам. Но и там легким деньгам поставлен заслон: памятка начинающему контент-провайдеру состоит из перечня кар за мошенничество. От невыплаты вознаграждения за созданный трафик, до казенного дома. Смысл мошенничать как-то теряется…



Впрочем, агрегатор не так бессердечен, как кажется. Заговорчески подмигнув, он отправляет Пупкина в партнерку, чей сайт по части анафем и кар не отстает от старших товарищей. Но интернет ведь лопается от порноконтента, мобильных рентгенов и смс-перехватчиков, кто-то же должен впаривать все эти сокровища с выгодой для себя?!



И Пупкин, прошептав слегка побледневшими губами «кто, если не я», записывается в партнеры. Впрочем, бледнеть было не обязательно. Партнерки (большинство из них) не требуют предъявить документы. Достаточно заполнить онлайн-формуляр. У партнеров, знаете ли, всё на доверии. И все там поэтому под псевдонимами. А деньги за трафик они перечисляют на всевозможные веб-кошельки, где тоже всё на доверии.



Ну вот, собственно, и всё, Пупкин пристоен, гребет прибыля, особенно не борзеет. А если иногда позволяет себе чуточку лишнего, и его за это вычеркивают из партнеров, то не беда, он тут же регистрируется под ещё более вымышленным именем Pupkin или даже Никпуп. Поди догадайся!..



Qui prodest? (кому выгодно – лат.)

Переделав этот хрестоматийный вопрос на русский манер в «кто виноват и что делать?» «Огонёк» попытался задать его старшему оперуполномоченному подразделения «К» ГУВД Москвы (служба, занимающаяся выявлением преступлений в сфере инфотехнологий) Сергею Макаренко, операторам МТС и Билайну, агрегаторам «Премиум Мобайл», «Инкормедиа» и «Первый Альтернативный», а также считающему себя белым провайдером Фёдору Соколову – неутомимому борцу против мошенничества в сети.



Мнения отвечающих разделились. Телефонные операторы считают, что виноваты попустительствующие жульничеству агрегаторы, агрегаторы валят всё на мошенников – на как таковых, Федор Соколов с вышеназванными товарищами на 100% согласен, но к мошенникам причисляет также всех их самих, а милиционеру Сергею Макаренко макроэкономических обобщений делать по должности не положено, его забота ловить и привлекать «согласно действующему законодательству».



Ну и, наконец, свое особое мнение редакции представил гражданин наш, конечно же, Пупкин, разочаровавшийся в воровских идеалах и покинувший партнерку «Перлаг», прихватив с собой на прощанье скриншоты любопытнейших внутренних документов: онлайн-конференции перлаговцев и биллига. С них и начнем.



«Платить ментам или не платить?»

А если платить, то какие гарантии, что за «наш не совсем честный трафик» все-равно не посадят? Это была повестка дня закрытого партнерского форума, бурлившего после анонса, сделанного одним из владельцев, выступающим под ником ?Кисеночек (в миру Наташа – О.М.)



А волноваться было из-за чего – денег на крышу просили ни много, ни мало полтора миллиона в неделю. Это четверть доходов «Перлага», партнерской программы, зарабатывавшей на мошенничестве. Биллингует перлаговцев «Первый Альтернативный» – мощный агрегатор, входящим в холдинг, где кроме смс-бизнеса есть свое телевидение, банк и т.д.



Из скриншота видно, что агрегатор удерживает обещанные 25%. Месячный доход партнерки (как, примерно, и телефонного оператора), стало быть, составляет около 25 млн рублей. Таких партнерок у агрегатора не один десяток, а у оператора, соответственно, не один десяток таких агрегаторов.



Кисеночек



Уважаемые партнеры, доводим до Вашего сведения, что партнерка и в целом sms-бизнес будет претерпевать изменения. Из-за возросшего числа спамеров, фродеров, распространителей запретных материалов (детское порно, зоофилия и т.п.), а так же тех, кто с целью наживы обманывает пользователей мобильного интернета вещами вроде «Бесплатный интернет», «Халявные звонки» и прочее, операторы, а вместе с ними и органы правопорядка, начали борьбу за чистоту интернета. По словам провайдеров «никто не ускользнет» от этих мер. На фоне всего этого руководство провайдера, с которым мы сотрудничаем уже более полутора лет, приняло решение взять нашу партнерку под свою опеку, обеспечивать нам своевременные выплаты и защиту. Но есть во всем этом минус – понижение отчисления в среднем на 25%, но иного выбора нет – либо закрывать партнерку, или сидеть под высоким числом постоянных штрафов и риском попасть за колючую проволоку, или же быть стабильными и далее.



Скриншот проверочного письма Роману частично заретуширован, но нетрудно предположить, что в оригинале адрес выглядит так:



Секретаршу «Альтернативного Первого» – милую, отзывчивую девушку – просьба соединить с Романом Поповым, нисколько не удивила.



На том конце мужской голос ответил, что Роман еще не пришел и что в последнее время он работает в основном из дома.



Пришлось снова набрать секретаршу и, раскрывшись, спросить, может ли кто-нибудь рассказать «Огоньку» об СМС-мошенничестве. «Да, конечно, – ответила секретарша. – Соединяю с менеджером проектов». После пяти музыкальных минут девушку как подменили – менеджер не в курсе проблемы, начальник службы безопасности отъехал очень надолго, и, кстати, никакой Роман Попов у нас не работает, в прошлый раз соединила ошибочно, потому что я новенькая, не знаю фамилий сотрудников, извините..



На следующий день Альт1 объявил о разрыве отношений с Перлагом. А еще через день Перлаг самоликвидировался. Под каким именем всплывет теперь ?Кисеночек с шайкой преданных флибустьеров – пока не известно.





http://fotohost.org/images/a15e5e98-40kB.gif



Испытано на себе

Неудача с «Альтернативным Первым» вынудила Огонёк искать подходы к другому лидеру на этом рынке – к агрегатору Инкормедиа. Обе компании, кстати, имеют сомнительную репутацию.



Поиск оказался не труден. Сайт http://vichesli.net бойко торговал телефонными справочниками всех регионов. Стоимость 18 рублей. Смс-номер 7122 – зарезервирован агрегатором Инкормедиа.



В ответ на посланную смску пришел код доступа, помещение которого в соответствующую графу на сайте вызвало сообщение о технической ошибке. Телефон службы поддержки оказался фальшивым. Баланс, между тем, облегчился не на 18, а на 300 рублей. Поскольку эксперимент «Огонька» разворачивался не на поле с «клубничкой», то звонку в службу поддержки Билайна (с сим-карты которого была послана смска) не препятствовали нравственные колебания.



Сотрудник коллцентра не возгоревшись огнем негодования, буднично перевел стрелки на Инкормедия, а те без лишнего шума вернули кровные 300 рублей. И поблагодарили за бдительность.



Польщенная бдительность через неделю снова отправилась на охоту. Сайт по продаже телефонных книг по-прежнему торговал. Только номер сменил на 3354 (тоже числящийся за Инкормедиа). «Огонёк» опять просигналил. И снова получил благодарность. А также обещание пресс-службы удовлетворить нескромное любопытство – доколе?!



Еще через неделю мошеннический сайт переехал на номер «Альтернативного Первого», а так и не удовлетворенное любопытство отправилось на Петровку, откуда в святая-святых – отдел «К».



«Всё порождает безнаказанность!»



Так считает старший оперуполномоченный Сергей Макаренко.



«Законодательство таково, что даже если на мошенника приходятся сотни обманутых – по 300 рублей каждый, мы не можем возбудить уголовное дело. При ущербе до 1000 рублей возможна только административная ответственность.



Найти злоумышленника – тут особой сложности нет, потому что технически движение денежных средств легко документируется. Есть телефон, есть биллинг, по которому всё видно. Не смотря на то, что мошенник может быть зарегистрирован в партнерке под вымышленным именем или через липовую фирму однодневку, деньги из виртуального кошелька он все же выводит на конкретное лицо с паспортом. Доказательная база очень хорошая.



Уголовные дела, впрочем, все же возбуждаются – если абонент послал несколько смсок подряд, а также, если имело место применение вируса или взлом – здесь независимо от суммы ущерба. Например, если злоумышленник взломал ваш аккаунт на Одкокласниках, чтобы от вашего имени разослать вашим друзьям приглашение прислать смс на такой-то номер, тут сразу возникает уголовная ответственность по ст. 272 УК».



«Огоньку» всё же не давали покоя вопросы «кто виноват?» и «что делать?» Предложение старшему оперуполномоченному мысленно представить себя на секундочку Главным, чтобы с вершины узреть простой до гениальности путь, активной поддержки не получило: «Мы действуем в рамках существующего закона, работаем от заявления. Если граждане будут подавать заявления в милицию и отслеживать ход привлечения к ответственности, мошенничество существенно снизится. По месту совершения правонарушения сотрудники ОВД обязаны принять заявление. Надо обязательно брать квиток. Потом к нам с земли приходят запросы, и мы проверяем в полном объеме. Пусть наши граждане научатся отстаивать свои права, а не машут рукой. Ошибочно, кстати, считается, что люди, пострадавшие при посещении порноресурсов стесняются жаловаться. Много жалоб именно оттуда. Наверное, потому что там самое попадалово».



Страдают от мошенничества, как выяснилось и сотрудники органов в том числе.



«У меня есть друг следователь, давно работает, он попался на такую уловку, – рассказал Макаренко, – зашел на сайт и подхватил вирус. И потом направил для разблокировки компьтера несколько платных смс. В результате у него списалось с баланса 2000р, а вирус так и остался. Следователь не знал, что на сайтах операторов есть универсальные коды для таких вот разблокировок».



«Виноваты в мошенничестве сами мошенники»

строго заметил «Огоньку» следующий собеседник – Анатолий Жупанов, исполнительный директор агрегатора «Премиум Мобайл».



Чтобы оградить читателя от таких откровений, пришлось поклясться, что ничего плохого журнал не замышляет. И агрегатор помягчал: «Откуда это берется? Мошенники регистрируют у провайдера «белый» сервис, а потом вдруг начинает идти черный трафик. Политика нашей компании такова, что мы постоянно мониторим сервисы и при малейших нарушениях блокируем. Никакого вознаграждения мошенники от нас не получат. А нет экономической почвы – нет и мошенничества.



Но на рынке существует и другая, плохая практика, позволяющая мошенникам вывести часть денег и исчезнуть: операторы платят агрегаторам с месячной задержкой, а те расплачиваются с продавцами сервисов все равно еженедельно – из собственных средств. Их можно понять, они хотят завоевать свою долю рынка. Причем, они осознают проблему, и в принципе готовы вернуться в нормальную бизнес-модель, то есть платить тогда, когда поступили деньги от оператора, но их останавливает серьезная конкуренция, они боятся, что партнеры уйдут к агрегаторам, которые платят чаще».



Если с вопросом «Кто виноват?» ситуация более-менее прояснилась, то второй вопрос по-прежнему требовал разрешения.



Анатолий усмехнулся: «Если бы агрегаторы дружили между собой, то однажды вечером они все собрались бы, попили кофе и сказали: » А давайте прекращать это всё!» Но такого произойти по определению не может, потому что даже если 15 из 20 игроков решат прекращать, то 5 скажут: «Ну и прекращайте, а мы не будем». И тогда эти 15 просто закончат свое экономическое существование.



На рынке не так много крупных клиентов типа «Одноклассников» или «Mail.ru», может пара десятков. Они обеспечивают не менее 50% общего смс-трафика. Те агрегаторы, которые не сумели, не успели с ними заключить договора – им-то что делать? Нет, конечно, среди них тоже много белого трафика. Но есть и фрод, я лично оцениваю его процентов в 20-25 от общего вала. Если посмотреть на доли рынка, то первое место занимает тот провайдер, у кого и белый, и черный трафик».



Инициатива МТС о применении принудительного смс-информирования абонентов о реальной стоимости услуги одобрения у Премиум Мобайл не получила:



«Эта инициатива носила временный характер. Её тотальное применение на постоянной основе приведет к падению уровня доходов всех участников рынка. Потому что решение об отправке смски носит спонтанный характер. Представьте, если в метро вам, кроме того, чтобы приложить билет к терминалу, надо ещё полезть и открыть замок.. Клиент уйдет к такому оператору, у которого этих сложностей нет».



«Мошенники, операторы и агрегаторы находятся в сговоре, – уверен контент-провайдер Федор Соколов. – Об этом говорит здравый смысл. У меня знакомые работают в абонентской службе одного из операторов большой тройки, я знаю, как с жалобами поступают. Никак. Иногда возвращают деньги, часто отравляют запрос контент-провайдеру, тот пишет, что жалоба не подтвердилась. Если не проявить настойчивость, даже заявку не примут. А чего стоит инициатива МТС ввести смс-предупреждение о списании денег? Смех, попытка вырваться в лидеры по борьбе с самими собой! Такое информирование должно быть тотальным. Покупатель материальной продукции имеет право вернуть непонравившийся товар в течение 14 дней. А продавцы контента делают ставку на импульс, боятся дать покупателю подумать хотя бы секундочку, иначе у них доходы упадут. Они неплохие психологи..»



Федор считает, что мошенники подрывают доверие к смс-рынку и не дают развиваться честным провайдерам, несущим, в отличие от мошенников затраты на создание программного продукта или на покупку контента. На своем сайте ( http://2yxa.ru ) в разделе «Зло» он разместил описание видов мошенничества, а в разделе «Добро» способы борьбы с ним, советы о том, куда обращаться, если с вас сняли деньги, в том числе образцы жалоб. Он по собственной инициативе тестирует на вирусы продаваемые в сети программы, сообщает в службы безопасности операторов об интернет-ресурсах мошенников, но от него чаще всего отмахиваются. Несколько раз ему мстили, избирая его сайт мишенью для ddos-атак.



«Операторы не делают так, чтобы контент-провайдерам было выгодно контролировать, так как на low-middle менеджменте оператора это невыгодно. Они отчитываются по привлеченному трафику. В итоге сложилась ситуация, когда трафик от мошенничества достигает 50-60% всего рынка. А это значит, что если разом рубануть, то прощай показатели прибыльности на допуслугах, прощай годовые/квартальные цели, прощай премия, прощай работа.



Рассуждения агрегаторов и операторов о борьбе с мошенничеством – профанация. Они штрафуют партнеров на проценты от выручки со всего номера и говорят, что это действенная мера. Конечно. Но только в том случае, если на номере 1 маленький пират и 50 больших белых сервисов. А если на номере сидят только пираты?



Кроме того, операторы же видят префиксы. Все смс, которые получены мошенническим путем, очень несложно определить и вернуть деньги ВСЕМ пострадавшим, а не только тем, кто обратился. Я слышал, что потери составили сотни миллионов, но я не слышал, что их вернули своим владельцам.



Все операторские инициативы по размещению на собственных сайтах информации о мошенничестве это вроде брошенной кости. Вывешивать такие предупреждения надо, образно говоря, над прилавком, а не в офисах торговых магнатов».



«По сравнению с 2008 годом более чем в три раза увеличилось количество жалоб на мошенничество, – сообщила «Огоньку» Евгения Чистова, менеджер проектов Билайна, поэтому вынуждены принимать меры,– Мы ввели штрафы размером в 10% с выручки от короткого номер или минимум 150 000р по жалобе.



Эти меры не всегда срабатывают, потому что штрафы уже заложены в стоимость, то есть они окупаются.



Если мы видим фрод, мы блокируем весь номер, таким образом мы вынуждаем агрегатора навести порядок в своем хозяйстве. Но мошенники постоянно совершенстуются. Новая волна – подписки на сервисы от псевдооператоров. Злоумышленники встраивают код авторизации в текст сообщения и, кликая по ссылке, абонент тем самым его активирует. Попытка сначала сходить по ссылке через компьютер не поможет, авторизация все равно произойдет. Абонент даже не поймет, за что у него списываются деньги.



Есть также сайты с повышенной тарификацией. Провайдеры обязаны размещать сообщения об этом, чтобы абонент знал во что ему обойдется нахождение на сайте. Но это происходит не всегда. Впрочем данный вид нарушений мы выявляем легко, так как знаем о таких сайтах



У Билайна основной бизнес – предоставление голосовых услуг. Сегмент платных смс не очень существенен, занимает 7-9%. Поэтому мы лучше закроем номер, чем будем нести репутационные риски. А у нижестоящих партнеров это профилирующий вид деятельности, и поэтому они более чувствительны к снижению доходности в этой сфере и вынуждены зарабатывать пока есть возможность.



У нас свои механизмы по определению фрода. Мы одно время специально сажали человека мониторить сеть на предмет выявления сайтов, предлагающих незаконные сервисы, например, продажа смс-локаторов – их было так много, что его работу на клавиатуре можно было сравнить с игрой на пианино. Он выключал номера, а они кочевали от одного партнера к другому. Потом пошла волна и от МВД, и от других операторов, и локаторы сошли на нет.



Наша большая проблема в многослойности партнерских уровней из которых мы можем отслеживать только первый, ближний к нам.



МТС, объявившая об акции по принудительному информированию о стоимости смс, несколько слукавила, эта их мера была временной и выборочной. Это как мертвому припарка, решает только очень малый пласт проблем».



Мошенничество на 100% не победить

– уверяет пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая. – Хотя система штрафования у нас очень серьёзная. Мы штрафуем на 90% от дохода по номеру, а не на 10%, как другие операторы. За последние месяцы наказаны такие крупнейшие агрегаторы как «Первый Альтернативный», «ИнкорМедиа», «Нева Лайн», «РМ-Инвест», суммы существенные. Но абсолютные цифры мы не раскрываем.



Внедрение система штрафов, принудительное информирование абонентов о стоимости контента с необходимостью подтвердить желание воспользоваться платным сервисом и активное информирование абонентов, – помогло снизить кол-во жалоб практически в 2,5 раза. Цифры мы не приводим.



Очень действенной мерой, мы считаем сервис «Инфоконтент» – чтобы проверить стоимость контентной услуги, абонент может послать бесплатное SMS-сообщение на короткий номер со знаком »?», через несколько секунд он получит в ответ сообщение с указанием провайдера данной услуги ее реальной стоимости. Абоненты активно пользуются этой услугой.



«Огонёк», чтобы остаться в стороне, не преминул послать »?» на первый попавшийся короткий номер. В ответ получил афоризм на тему употребления алкоголя. С баланса списалось 3.5 рубля (но ведь не 300!) Оказалось, что услуга информирования о стоимости работает только с симок МТС, а «Огонек» сидел на Билайне. Видимо, большая тройка кофе пить пока не садилась.



Эпилог

Русские классики слегка промахнулись, сочиняя вопросы для вечности. Вместо «Что делать?» было бы правильнее спросить у себя и потомков:



«Кто делать?»

На сайте борца с мерзостью в Интернете Федора Соколова красуются кнопочки, с фривольными изображениями, подписанные «Жесткое Видео!», «SEX! Бесплатно!» и т.п.



«Секса и порно у нас нет, – оправдывается он, – это только рекламные ссылки, мой единственный скромный доход, иначе вообще никто на сайт не зайдет. Чудесный раздел с классической музыкой посещают 30 человек в день, а всё, что ниже пояса, почему-то каждого волнует от мала до велика». Ай-ай-ай, Фёдор!



Впрочем, кто бросит камень в него, пусть бросит и в О. Москвина – вашему корреспонденту после интервью в Билайне даровали баночку меда под фирменной черно-желтой полосатенькой крышечкой. Думаете он купился? Нет! Он ещё полосатую ручечку выпросил.



Олег Москвин, журнал ОГОНЕК Не проходит недели, чтобы в поле общественного внимания не возник вопрос о мошеннических схемах при пользовании услугами SMS-сообщений. Журналисты попытались разобраться, как работают эти схемы и почему мошенники непобедимы.И сказали телефонные операторы: «Да будут платные СМС!»И стали платные СМС.И увидели операторы, что это хорошо. Это был день первый.И наступил день второй. И сказали операторы: «Да ну его к бесу! Пусть половина прибыли останется нам, а вся морока кому-то другому. Да будет кто-то другой!»И стали тогда агрегаторы.И увидело они, что всё это – ну, прямо, чертовски как хорошо! А, увидев, не вынесли, да и пали (как уверяют эксперты, процентов на 70).И стали падшие агрегаторы плодить подобных себе младших (черных) партнеров.И настала великая битва. И конца этой битве не видно, ибо добро есть во зле, и зло есть в добре, а всё это вместе сидит в каждом из нас.Прежде это было экзотикой, теперь даже такие мощные структуры, как Сбербанк, вынуждены обращаться к клиентам с призывом "быть бдительными" и не поддаваться на закинутые через мобильные телефонные сети приманки аферистов. Какой бы соблазнительной и (или) безобидной ни была просьба в поступившем на мобильник сообщении перезвонить на короткий номер или отправить на него SMS, не откликайтесь. Кто клюнет — тот поплатится. Причем в самом прямом смысле этого слова. Расплата неминуема, жертву стерегут наглые и прожорливые хищники. Кто они?Как всё работаетПредположим, гражданину Пупкину (вымышленному, конечно) захотелось рентабельного бизнеса, а стартового капитала, увы, у него не имеется. Стало быть, прямая дорога ему в контент-провайдеры. Так называются продавцы всякой неосязаемой всячины в коммуникационных сетях. Можно торговать мелодиями для телефонов, играми, гороскопами, псевдодиетами, датами будущей смерти – всем, чем угодно, в том числе ключами активации и кодами доступа к порносайтам (да, да, мы – обыкновенные люди – захаживаем туда… если бы не статистика, в этом можно было бы и не сознаваться).Всё, что нужно для старта бизнеса по продаже контента – получить в аренду, причем, в счет будущих прибылей, телефонный номер (короткий формат) и префикс (в виде цифр или букв, подлежащих размещению в теле будущих смс-сообщений). На одном и том же номере может располагаться множество самых различных продавцов с различными сервисами, единственное, что у них общее – одинаковая стоимость смсок, идентификация же конкретного продавца производится по префиксу. Например, чтобы осчастливить любимых ведущих с радиостанции Маяк сообщением, надо послать смс на семирублевый номер 5533, а перед текстом разместить префикс – слово «маяк».Естественно, операторы (МТС, Билайн, Мегафон и т.п.) всяко-разного Пупкина, снедаемого жаждой сверхприбылей, принимать к себе в бизнес даже и не подумают – их дело снимать деньги с клиентских балансов, для остального есть агрегаторы.Именно агрегатор резервирует у десятков крупных и мелких сотовых операторов номера (не только в России, – на всем постсоветском пространстве). Допустим, уславливается со всеми, что номер 5555 отныне закрепляется за ним и будет стоить клиенту 300 рублей (это максимальный тариф). В процессе работы агрегатор отслеживает потоки смсок на определенные номера, сортирует их по префиксам и биллингует, то есть начисляет вознаграждение инициаторам трафика – конечным контент-провайерам.Агрегаторы, кстати, ворочают миллиардами и тоже не разбегутся снизойти до несчастного Пупкина. Для этого у них есть партнеры помладше. Они так и называются – партнерские программы, или «партнерки». Деньги, списанные с баланса телефона за отправку смс на платный номер, распределяются в следующих пропорциях: операторы берут себе 30-50%, агрегаторы 7-10%, партнерки чуть больше, остальное кладет себе в карман непосредственный продавец, подвигнувший абонента тряхнуть кошельком. Цепь от оператора до продавца может состоять и из большего количества звеньев.Силы добра и злаКонтент-провайдеры, предоставляющие легальные сервисы, олицетворяют силы добра. Это, например, радиостанции с их платными смс-сообщениями, опросами и голосованиями; газеты и интернет-ресурсы, при помощи смс получаюшие оплату рекламы и VIP-статуаса объявлений; файлообменники; онлайн-консультанты; продавцы веб-контента (книг, музыки, видео, скачиваемых казуальных игр, ПО); системы электронных платежей - WebMoney, Yandex; провайдеры СМС-чатов, -игр, -викторин и Wi-Fi сетей и т.п.Признанными гигантами белых сил являются социальные сети типа «Одноклассников» или «В Контакте». У них все по честному. Если сказали, что возьмут 30 рублей за регистрацию или за «невидимку», значит, оно так и будет.Силы зла это мошенники (предпочитают называть себя международным термином «фродеры»), заманивающие людей несуществующими услугами и не соответствующими действительности тарифами. Обещают пустить к вожделенному сайту за, предположим, 15 рублей, а на самом деле с баланса вашего телефона списывается несколько раз по 300 рублей – сначала за собственно код, потом за подтверждение, за активацию, и так далее. Причем, в итоге клиент получает шиш вместо контента.Липовый контент по содержанию может быть самым различным, но первенство держат самые популярные у народонаселения фальшивки вроде смс-перехватчиков (чтоб следить за деловыми партнерами), мобильных рентгенов (чтоб смотреть через видоискатель встроенного в телефон фотоаппарата на одетую женщину, а видеть ее раздетой), мобильных локаторов (чтоб знать, где ошивается любвеобильный супруг), сетевых поисковиков паспортных данных (чтоб, ну-у.. чтобы.. чтоб было).Наиболее продвинутые пираты распространяют так называемые смс-алармы, то есть с виду безобидные программы (например, игра для мобильника, почтовый клиент, «новейшая» версия браузера мини-опера и т.п.) инфицированные вирусом. Будучи инсталлированными в телефон, эти программы без ведома владельца отправляют смски на платные номера.Ну и, наконец, серые силы. Эти жульничают в рамках закона. То есть, размещают правдивую информацию о реальной стоимости услуги там, где ее никто не подумает искать: за гиперссылкой в виде маленькой звездочки или в тексте длинного и нудного пользовательского соглашения, которое ни один человек в здравом рассудке никогда не читает. «Мама не разрешает тебе завести четвероногого друга? Не печалься, малыш! Вот тебе мобильный щенок, заботься о нем». И малыш качает себе в телефон лопоухого тамагочу, холит его и лелеет, не забывая тратить на подстрижку, на корм и завивку виртуальные монетки, добыть которые до умопомрачения просто – знай себе, отправляй смс. Вот мама обрадуется вечером – ни изгрызенной обуви, ни луж на полу, а ребенок при деле..Как в систему проникают мошенники?Бизнес по продаже контента это единая, искусственно созданная система, где голова кормится щупальцами, многие из которых только и делают, что втихаря шарят по чужим балансам.Как следует из заявлений сотовых операторов, наперебой выступающих с антимошенническими инициативами, голова недовольна, голова рубит щупальца с самоотверженностью, доведенной до исступления, а они снова растут. Чтобы понять, как такое возможно, без нашего вымышленного героя, конечно, не обойтись.Почитав на сайтах сотовых операторов тексты анафем, которым предаются мошенники, Пупкин, слегка опупевший от попрания свободы предпринимательства, опускается ступенечкой ниже, к агрегаторам. Но и там легким деньгам поставлен заслон: памятка начинающему контент-провайдеру состоит из перечня кар за мошенничество. От невыплаты вознаграждения за созданный трафик, до казенного дома. Смысл мошенничать как-то теряется…Впрочем, агрегатор не так бессердечен, как кажется. Заговорчески подмигнув, он отправляет Пупкина в партнерку, чей сайт по части анафем и кар не отстает от старших товарищей. Но интернет ведь лопается от порноконтента, мобильных рентгенов и смс-перехватчиков, кто-то же должен впаривать все эти сокровища с выгодой для себя?!И Пупкин, прошептав слегка побледневшими губами «кто, если не я», записывается в партнеры. Впрочем, бледнеть было не обязательно. Партнерки (большинство из них) не требуют предъявить документы. Достаточно заполнить онлайн-формуляр. У партнеров, знаете ли, всё на доверии. И все там поэтому под псевдонимами. А деньги за трафик они перечисляют на всевозможные веб-кошельки, где тоже всё на доверии.Ну вот, собственно, и всё, Пупкин пристоен, гребет прибыля, особенно не борзеет. А если иногда позволяет себе чуточку лишнего, и его за это вычеркивают из партнеров, то не беда, он тут же регистрируется под ещё более вымышленным именем Pupkin или даже Никпуп. Поди догадайся!..Qui prodest? (кому выгодно – лат.)Переделав этот хрестоматийный вопрос на русский манер в «кто виноват и что делать?» «Огонёк» попытался задать его старшему оперуполномоченному подразделения «К» ГУВД Москвы (служба, занимающаяся выявлением преступлений в сфере инфотехнологий) Сергею Макаренко, операторам МТС и Билайну, агрегаторам «Премиум Мобайл», «Инкормедиа» и «Первый Альтернативный», а также считающему себя белым провайдером Фёдору Соколову – неутомимому борцу против мошенничества в сети.Мнения отвечающих разделились. Телефонные операторы считают, что виноваты попустительствующие жульничеству агрегаторы, агрегаторы валят всё на мошенников – на как таковых, Федор Соколов с вышеназванными товарищами на 100% согласен, но к мошенникам причисляет также всех их самих, а милиционеру Сергею Макаренко макроэкономических обобщений делать по должности не положено, его забота ловить и привлекать «согласно действующему законодательству».Ну и, наконец, свое особое мнение редакции представил гражданин наш, конечно же, Пупкин, разочаровавшийся в воровских идеалах и покинувший партнерку «Перлаг», прихватив с собой на прощанье скриншоты любопытнейших внутренних документов: онлайн-конференции перлаговцев и биллига. С них и начнем.«Платить ментам или не платить?»А если платить, то какие гарантии, что за «наш не совсем честный трафик» все-равно не посадят? Это была повестка дня закрытого партнерского форума, бурлившего после анонса, сделанного одним из владельцев, выступающим под ником ?Кисеночек (в миру Наташа – О.М.)А волноваться было из-за чего – денег на крышу просили ни много, ни мало полтора миллиона в неделю. Это четверть доходов «Перлага», партнерской программы, зарабатывавшей на мошенничестве. Биллингует перлаговцев «Первый Альтернативный» – мощный агрегатор, входящим в холдинг, где кроме смс-бизнеса есть свое телевидение, банк и т.д.Из скриншота видно, что агрегатор удерживает обещанные 25%. Месячный доход партнерки (как, примерно, и телефонного оператора), стало быть, составляет около 25 млн рублей. Таких партнерок у агрегатора не один десяток, а у оператора, соответственно, не один десяток таких агрегаторов.КисеночекУважаемые партнеры, доводим до Вашего сведения, что партнерка и в целом sms-бизнес будет претерпевать изменения. Из-за возросшего числа спамеров, фродеров, распространителей запретных материалов (детское порно, зоофилия и т.п.), а так же тех, кто с целью наживы обманывает пользователей мобильного интернета вещами вроде «Бесплатный интернет», «Халявные звонки» и прочее, операторы, а вместе с ними и органы правопорядка, начали борьбу за чистоту интернета. По словам провайдеров «никто не ускользнет» от этих мер. На фоне всего этого руководство провайдера, с которым мы сотрудничаем уже более полутора лет, приняло решение взять нашу партнерку под свою опеку, обеспечивать нам своевременные выплаты и защиту. Но есть во всем этом минус – понижение отчисления в среднем на 25%, но иного выбора нет – либо закрывать партнерку, или сидеть под высоким числом постоянных штрафов и риском попасть за колючую проволоку, или же быть стабильными и далее.Скриншот проверочного письма Роману частично заретуширован, но нетрудно предположить, что в оригинале адрес выглядит так: r.popov@alt1.ru . «Огонёк» не удержался и написал Роману письмо. Ответа не получил. Как, впрочем, и сообщения почтового робота о несуществующем адресе.Секретаршу «Альтернативного Первого» – милую, отзывчивую девушку – просьба соединить с Романом Поповым, нисколько не удивила.На том конце мужской голос ответил, что Роман еще не пришел и что в последнее время он работает в основном из дома.Пришлось снова набрать секретаршу и, раскрывшись, спросить, может ли кто-нибудь рассказать «Огоньку» об СМС-мошенничестве. «Да, конечно, – ответила секретарша. – Соединяю с менеджером проектов». После пяти музыкальных минут девушку как подменили – менеджер не в курсе проблемы, начальник службы безопасности отъехал очень надолго, и, кстати, никакой Роман Попов у нас не работает, в прошлый раз соединила ошибочно, потому что я новенькая, не знаю фамилий сотрудников, извините..На следующий день Альт1 объявил о разрыве отношений с Перлагом. А еще через день Перлаг самоликвидировался. Под каким именем всплывет теперь ?Кисеночек с шайкой преданных флибустьеров – пока не известно.Испытано на себеНеудача с «Альтернативным Первым» вынудила Огонёк искать подходы к другому лидеру на этом рынке – к агрегатору Инкормедиа. Обе компании, кстати, имеют сомнительную репутацию.Поиск оказался не труден. Сайтбойко торговал телефонными справочниками всех регионов. Стоимость 18 рублей. Смс-номер 7122 – зарезервирован агрегатором Инкормедиа.В ответ на посланную смску пришел код доступа, помещение которого в соответствующую графу на сайте вызвало сообщение о технической ошибке. Телефон службы поддержки оказался фальшивым. Баланс, между тем, облегчился не на 18, а на 300 рублей. Поскольку эксперимент «Огонька» разворачивался не на поле с «клубничкой», то звонку в службу поддержки Билайна (с сим-карты которого была послана смска) не препятствовали нравственные колебания.Сотрудник коллцентра не возгоревшись огнем негодования, буднично перевел стрелки на Инкормедия, а те без лишнего шума вернули кровные 300 рублей. И поблагодарили за бдительность.Польщенная бдительность через неделю снова отправилась на охоту. Сайт по продаже телефонных книг по-прежнему торговал. Только номер сменил на 3354 (тоже числящийся за Инкормедиа). «Огонёк» опять просигналил. И снова получил благодарность. А также обещание пресс-службы удовлетворить нескромное любопытство – доколе?!Еще через неделю мошеннический сайт переехал на номер «Альтернативного Первого», а так и не удовлетворенное любопытство отправилось на Петровку, откуда в святая-святых – отдел «К».«Всё порождает безнаказанность!»Так считает старший оперуполномоченный Сергей Макаренко.«Законодательство таково, что даже если на мошенника приходятся сотни обманутых – по 300 рублей каждый, мы не можем возбудить уголовное дело. При ущербе до 1000 рублей возможна только административная ответственность.Найти злоумышленника – тут особой сложности нет, потому что технически движение денежных средств легко документируется. Есть телефон, есть биллинг, по которому всё видно. Не смотря на то, что мошенник может быть зарегистрирован в партнерке под вымышленным именем или через липовую фирму однодневку, деньги из виртуального кошелька он все же выводит на конкретное лицо с паспортом. Доказательная база очень хорошая.Уголовные дела, впрочем, все же возбуждаются – если абонент послал несколько смсок подряд, а также, если имело место применение вируса или взлом – здесь независимо от суммы ущерба. Например, если злоумышленник взломал ваш аккаунт на Одкокласниках, чтобы от вашего имени разослать вашим друзьям приглашение прислать смс на такой-то номер, тут сразу возникает уголовная ответственность по ст. 272 УК».«Огоньку» всё же не давали покоя вопросы «кто виноват?» и «что делать?» Предложение старшему оперуполномоченному мысленно представить себя на секундочку Главным, чтобы с вершины узреть простой до гениальности путь, активной поддержки не получило: «Мы действуем в рамках существующего закона, работаем от заявления. Если граждане будут подавать заявления в милицию и отслеживать ход привлечения к ответственности, мошенничество существенно снизится. По месту совершения правонарушения сотрудники ОВД обязаны принять заявление. Надо обязательно брать квиток. Потом к нам с земли приходят запросы, и мы проверяем в полном объеме. Пусть наши граждане научатся отстаивать свои права, а не машут рукой. Ошибочно, кстати, считается, что люди, пострадавшие при посещении порноресурсов стесняются жаловаться. Много жалоб именно оттуда. Наверное, потому что там самое попадалово».Страдают от мошенничества, как выяснилось и сотрудники органов в том числе.«У меня есть друг следователь, давно работает, он попался на такую уловку, – рассказал Макаренко, – зашел на сайт и подхватил вирус. И потом направил для разблокировки компьтера несколько платных смс. В результате у него списалось с баланса 2000р, а вирус так и остался. Следователь не знал, что на сайтах операторов есть универсальные коды для таких вот разблокировок».«Виноваты в мошенничестве сами мошенники»строго заметил «Огоньку» следующий собеседник – Анатолий Жупанов, исполнительный директор агрегатора «Премиум Мобайл».Чтобы оградить читателя от таких откровений, пришлось поклясться, что ничего плохого журнал не замышляет. И агрегатор помягчал: «Откуда это берется? Мошенники регистрируют у провайдера «белый» сервис, а потом вдруг начинает идти черный трафик. Политика нашей компании такова, что мы постоянно мониторим сервисы и при малейших нарушениях блокируем. Никакого вознаграждения мошенники от нас не получат. А нет экономической почвы – нет и мошенничества.Но на рынке существует и другая, плохая практика, позволяющая мошенникам вывести часть денег и исчезнуть: операторы платят агрегаторам с месячной задержкой, а те расплачиваются с продавцами сервисов все равно еженедельно – из собственных средств. Их можно понять, они хотят завоевать свою долю рынка. Причем, они осознают проблему, и в принципе готовы вернуться в нормальную бизнес-модель, то есть платить тогда, когда поступили деньги от оператора, но их останавливает серьезная конкуренция, они боятся, что партнеры уйдут к агрегаторам, которые платят чаще».Если с вопросом «Кто виноват?» ситуация более-менее прояснилась, то второй вопрос по-прежнему требовал разрешения.Анатолий усмехнулся: «Если бы агрегаторы дружили между собой, то однажды вечером они все собрались бы, попили кофе и сказали: » А давайте прекращать это всё!» Но такого произойти по определению не может, потому что даже если 15 из 20 игроков решат прекращать, то 5 скажут: «Ну и прекращайте, а мы не будем». И тогда эти 15 просто закончат свое экономическое существование.На рынке не так много крупных клиентов типа «Одноклассников» или «Mail.ru», может пара десятков. Они обеспечивают не менее 50% общего смс-трафика. Те агрегаторы, которые не сумели, не успели с ними заключить договора – им-то что делать? Нет, конечно, среди них тоже много белого трафика. Но есть и фрод, я лично оцениваю его процентов в 20-25 от общего вала. Если посмотреть на доли рынка, то первое место занимает тот провайдер, у кого и белый, и черный трафик».Инициатива МТС о применении принудительного смс-информирования абонентов о реальной стоимости услуги одобрения у Премиум Мобайл не получила:«Эта инициатива носила временный характер. Её тотальное применение на постоянной основе приведет к падению уровня доходов всех участников рынка. Потому что решение об отправке смски носит спонтанный характер. Представьте, если в метро вам, кроме того, чтобы приложить билет к терминалу, надо ещё полезть и открыть замок.. Клиент уйдет к такому оператору, у которого этих сложностей нет».«Мошенники, операторы и агрегаторы находятся в сговоре, – уверен контент-провайдер Федор Соколов. – Об этом говорит здравый смысл. У меня знакомые работают в абонентской службе одного из операторов большой тройки, я знаю, как с жалобами поступают. Никак. Иногда возвращают деньги, часто отравляют запрос контент-провайдеру, тот пишет, что жалоба не подтвердилась. Если не проявить настойчивость, даже заявку не примут. А чего стоит инициатива МТС ввести смс-предупреждение о списании денег? Смех, попытка вырваться в лидеры по борьбе с самими собой! Такое информирование должно быть тотальным. Покупатель материальной продукции имеет право вернуть непонравившийся товар в течение 14 дней. А продавцы контента делают ставку на импульс, боятся дать покупателю подумать хотя бы секундочку, иначе у них доходы упадут. Они неплохие психологи..»Федор считает, что мошенники подрывают доверие к смс-рынку и не дают развиваться честным провайдерам, несущим, в отличие от мошенников затраты на создание программного продукта или на покупку контента. На своем сайте () в разделе «Зло» он разместил описание видов мошенничества, а в разделе «Добро» способы борьбы с ним, советы о том, куда обращаться, если с вас сняли деньги, в том числе образцы жалоб. Он по собственной инициативе тестирует на вирусы продаваемые в сети программы, сообщает в службы безопасности операторов об интернет-ресурсах мошенников, но от него чаще всего отмахиваются. Несколько раз ему мстили, избирая его сайт мишенью для ddos-атак.«Операторы не делают так, чтобы контент-провайдерам было выгодно контролировать, так как на low-middle менеджменте оператора это невыгодно. Они отчитываются по привлеченному трафику. В итоге сложилась ситуация, когда трафик от мошенничества достигает 50-60% всего рынка. А это значит, что если разом рубануть, то прощай показатели прибыльности на допуслугах, прощай годовые/квартальные цели, прощай премия, прощай работа.Рассуждения агрегаторов и операторов о борьбе с мошенничеством – профанация. Они штрафуют партнеров на проценты от выручки со всего номера и говорят, что это действенная мера. Конечно. Но только в том случае, если на номере 1 маленький пират и 50 больших белых сервисов. А если на номере сидят только пираты?Кроме того, операторы же видят префиксы. Все смс, которые получены мошенническим путем, очень несложно определить и вернуть деньги ВСЕМ пострадавшим, а не только тем, кто обратился. Я слышал, что потери составили сотни миллионов, но я не слышал, что их вернули своим владельцам.Все операторские инициативы по размещению на собственных сайтах информации о мошенничестве это вроде брошенной кости. Вывешивать такие предупреждения надо, образно говоря, над прилавком, а не в офисах торговых магнатов».«По сравнению с 2008 годом более чем в три раза увеличилось количество жалоб на мошенничество, – сообщила «Огоньку» Евгения Чистова, менеджер проектов Билайна, поэтому вынуждены принимать меры,– Мы ввели штрафы размером в 10% с выручки от короткого номер или минимум 150 000р по жалобе.Эти меры не всегда срабатывают, потому что штрафы уже заложены в стоимость, то есть они окупаются.Если мы видим фрод, мы блокируем весь номер, таким образом мы вынуждаем агрегатора навести порядок в своем хозяйстве. Но мошенники постоянно совершенстуются. Новая волна – подписки на сервисы от псевдооператоров. Злоумышленники встраивают код авторизации в текст сообщения и, кликая по ссылке, абонент тем самым его активирует. Попытка сначала сходить по ссылке через компьютер не поможет, авторизация все равно произойдет. Абонент даже не поймет, за что у него списываются деньги.Есть также сайты с повышенной тарификацией. Провайдеры обязаны размещать сообщения об этом, чтобы абонент знал во что ему обойдется нахождение на сайте. Но это происходит не всегда. Впрочем данный вид нарушений мы выявляем легко, так как знаем о таких сайтахУ Билайна основной бизнес – предоставление голосовых услуг. Сегмент платных смс не очень существенен, занимает 7-9%. Поэтому мы лучше закроем номер, чем будем нести репутационные риски. А у нижестоящих партнеров это профилирующий вид деятельности, и поэтому они более чувствительны к снижению доходности в этой сфере и вынуждены зарабатывать пока есть возможность.У нас свои механизмы по определению фрода. Мы одно время специально сажали человека мониторить сеть на предмет выявления сайтов, предлагающих незаконные сервисы, например, продажа смс-локаторов – их было так много, что его работу на клавиатуре можно было сравнить с игрой на пианино. Он выключал номера, а они кочевали от одного партнера к другому. Потом пошла волна и от МВД, и от других операторов, и локаторы сошли на нет.Наша большая проблема в многослойности партнерских уровней из которых мы можем отслеживать только первый, ближний к нам.МТС, объявившая об акции по принудительному информированию о стоимости смс, несколько слукавила, эта их мера была временной и выборочной. Это как мертвому припарка, решает только очень малый пласт проблем».Мошенничество на 100% не победить– уверяет пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая. – Хотя система штрафования у нас очень серьёзная. Мы штрафуем на 90% от дохода по номеру, а не на 10%, как другие операторы. За последние месяцы наказаны такие крупнейшие агрегаторы как «Первый Альтернативный», «ИнкорМедиа», «Нева Лайн», «РМ-Инвест», суммы существенные. Но абсолютные цифры мы не раскрываем.Внедрение система штрафов, принудительное информирование абонентов о стоимости контента с необходимостью подтвердить желание воспользоваться платным сервисом и активное информирование абонентов, – помогло снизить кол-во жалоб практически в 2,5 раза. Цифры мы не приводим.Очень действенной мерой, мы считаем сервис «Инфоконтент» – чтобы проверить стоимость контентной услуги, абонент может послать бесплатное SMS-сообщение на короткий номер со знаком »?», через несколько секунд он получит в ответ сообщение с указанием провайдера данной услуги ее реальной стоимости. Абоненты активно пользуются этой услугой.«Огонёк», чтобы остаться в стороне, не преминул послать »?» на первый попавшийся короткий номер. В ответ получил афоризм на тему употребления алкоголя. С баланса списалось 3.5 рубля (но ведь не 300!) Оказалось, что услуга информирования о стоимости работает только с симок МТС, а «Огонек» сидел на Билайне. Видимо, большая тройка кофе пить пока не садилась.ЭпилогРусские классики слегка промахнулись, сочиняя вопросы для вечности. Вместо «Что делать?» было бы правильнее спросить у себя и потомков:«Кто делать?»На сайте борца с мерзостью в Интернете Федора Соколова красуются кнопочки, с фривольными изображениями, подписанные «Жесткое Видео!», «SEX! Бесплатно!» и т.п.«Секса и порно у нас нет, – оправдывается он, – это только рекламные ссылки, мой единственный скромный доход, иначе вообще никто на сайт не зайдет. Чудесный раздел с классической музыкой посещают 30 человек в день, а всё, что ниже пояса, почему-то каждого волнует от мала до велика». Ай-ай-ай, Фёдор!Впрочем, кто бросит камень в него, пусть бросит и в О. Москвина – вашему корреспонденту после интервью в Билайне даровали баночку меда под фирменной черно-желтой полосатенькой крышечкой. Думаете он купился? Нет! Он ещё полосатую ручечку выпросил.Олег Москвин, журнал ОГОНЕК Правила форумів на FINANCE.UA

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ICQ ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 бер, 2018 09:56 SMS мошенничество - Схемы мобильного смс-мошенничества И еще один развод.

Пришло 15.03.2018

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