RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На місці футбольного поля
у Святошинському районі...

На місці футбольного поля у Святошинському районі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 06:10

На місці футбольного поля у Святошинському районі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить проект рішення з додатками, оприлюднений на сайті Київради, пишуть "Наші гроші".

Дивися повний текст На місці футбольного поля у Святошинському районі столиці побудують житловий комплекс.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93430
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 06:10

Для тех, кто не в курсе, ООО "Наука-Комфорт" - это брат Парцхаладзе, который был помощником Столара, в бытнось его депутатом.
Ну а Столар - ближайший друг нашего мэра.

Все что нужно знать о этой власти.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6248
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2925 раз.
Подякували: 1835 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ на 3-му місці в Європі за рівнем заторів (інфографіка)
R2 » Чет 30 січ, 2020 10:15
1 161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 10:15
Rainbow
Український стартап може визначити, в якому місці...
R2 » Сер 29 січ, 2020 09:16
1 193
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 09:17
Igorten
Україна на 8 місці в світі за привабливістю інвестицій в...
R2 » Чет 28 лис, 2019 12:31
5 379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 09:28
mikola963

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16210)
12.02.2020 06:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.