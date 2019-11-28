Про це свідчить проект рішення з додатками, оприлюднений на сайті Київради, пишуть "Наші гроші".
Дивися повний текст На місці футбольного поля у Святошинському районі столиці побудують житловий комплекс.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 06:10
На місці футбольного поля у Святошинському районі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На місці футбольного поля у Святошинському районі столиці побудують житловий комплекс.
Додано: Сер 12 лют, 2020 06:10
Для тех, кто не в курсе, ООО "Наука-Комфорт" - это брат Парцхаладзе, который был помощником Столара, в бытнось его депутатом.
Ну а Столар - ближайший друг нашего мэра.
Все что нужно знать о этой власти.
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