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У якому районі найбільше
дбають про киян

У якому районі найбільше дбають про киян
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:15

У якому районі найбільше дбають про киян

Пропонуємо до обговорення:
Оцінка діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій показала, що найбільше дбають про киян у Святошинському районі, а найгірше — у Шевченківському.

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У якому районі найбільше дбають про киян
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:19

Відсоток закриття звернень - це ні про що. Виконавці закривають більшість звернень просто відпискою на кшталт "це не наші повноваження, зверніться до когось іншого"
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:52

Re: У якому районі найбільше дбають про киян

  l_e_x написав:"це не наші повноваження, зверніться до когось іншого"

Мої зазвичай пишуть, що не є розпорядником запитуваної інформації.
Investor_K
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