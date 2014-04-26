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Знакомый выбрал меня
поручителем в МФО

Знакомый выбрал меня поручителем в МФО
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:55

Знакомый выбрал меня поручителем в МФО

Здравствуйте! Ранее не сталкивался с подобной ситуацией, точно не знаю, как поступить правильно. Несколько дней назад мне позвонили с компании Смартивей, предупредив о том, что мой сын не возвращает кредит. Я сказал просто "До свидания", и положил трубку, не обратив внимание на это. Сегодня мне уже приходит смс о том, что знакомый (ФИО есть) взял кредит, выбрав меня поручителем. Знакомого я не видел больше года, и года 4 назад работали на предприятии. Более того, детей у меня нет.

Как правильнее - игнорировать звонки? Что интересно, даже не уточнили у меня, знаю я человека или нет, готов быть поручителем или нет.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:02

  sergiylfc написав:Здравствуйте! Ранее не сталкивался с подобной ситуацией, точно не знаю, как поступить правильно. Несколько дней назад мне позвонили с компании Смартивей, предупредив о том, что мой сын не возвращает кредит. Я сказал просто "До свидания", и положил трубку, не обратив внимание на это. Сегодня мне уже приходит смс о том, что знакомый (ФИО есть) взял кредит, выбрав меня поручителем. Знакомого я не видел больше года, и года 4 назад работали на предприятии. Более того, детей у меня нет.

Как правильнее - игнорировать звонки? Что интересно, даже не уточнили у меня, знаю я человека или нет, готов быть поручителем или нет.

Нельзя стать поручителем заочно, даже для сына. Вас просто указали как контактное лицо, и не более, все остальное - просто методы давления коллекторов, вранье и запугивание. Так что можете просто игнорировать, а если начнут назойливо звонить или угрожать - то приготовиться обратиться в прокуратуру, по крайней мере пригрозить им этим
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:04

Re: Знакомый выбрал меня поручителем в МФО

sergiylfc написав:Здравствуйте! Ранее не сталкивался с подобной ситуацией, точно не знаю, как поступить правильно. Несколько дней назад мне позвонили с компании Смартивей, предупредив о том, что мой сын не возвращает кредит. Я сказал просто "До свидания", и положил трубку, не обратив внимание на это. Сегодня мне уже приходит смс о том, что знакомый (ФИО есть) взял кредит, выбрав меня поручителем. Знакомого я не видел больше года, и года 4 назад работали на предприятии. Более того, детей у меня нет.

Как правильнее - игнорировать звонки? Что интересно, даже не уточнили у меня, знаю я человека или нет, готов быть поручителем или нет.


Забивайте этих козлов в черный список на телефоне, обьяснять им что то бесполезно и разговаривать тоже бесполезно, мне уже 12 лет звонят, сначала пытался обьяснить, что не знаю человека, который взял какой то кредит, потом просто посылал нах, потом надоело, сейчас просто слышу их, прерываю связь и забиваю в черный список.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:08

Re: Знакомый выбрал меня поручителем в МФО

Спасибо за ответы, просто сотрудник Манивей назвал меня именно поручителем, что и смутило. Тогда просто буду игнорировать и в черный список добавлять контакты, если будут названивать лишний раз. Спасибо!
sergiylfc
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