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Знакомый выбрал меня
поручителем в МФО

Знакомый выбрал меня поручителем в МФО
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:14

Re: Знакомый выбрал меня поручителем в МФО

  ЗІС-5 написав:Правда ли я понимаю, что если никаких документов я не подавал в связи с этм заемщиком и не подписывал никакие договора поручтельства - это все пустые фразы?

Самое смешное тут то что даже если бы подписывал - такие вот угрозы про мобильную группу 100% пустые.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:39

  ЗІС-5 написав:Правда ли я понимаю, что если никаких документов я не подавал в связи с этм заемщиком и не подписывал никакие договора поручтельства - это все пустые фразы?


Больше скажу к вам никто не будет приходить, и ничего не будут в реальности делать, кроме звонков по графику и стандартных СМСок. Это у них алгоритм такой забит.

По как-то упоминавшему мною одному кадру, который ляпнул меня в качестве поручителя, и потом умер. Я даже узнал где он похоронен. И после очередного звонка - знаете где его найти, я говорю записывайте - Западное кладбище, участок такой-то, ряд такой-то.
Записали. Через пару дней СМС-ка - ФИО(не моё, а должника) мы вечером будем у вас, всё расскажем соседям. :lol: :lol: :lol:
Потом еще мног раз звонили, и каждый раз записывали номер участка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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