Самое смешное тут то что даже если бы подписывал - такие вот угрозы про мобильную группу 100% пустые.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:14
Re: Знакомый выбрал меня поручителем в МФО
Самое смешное тут то что даже если бы подписывал - такие вот угрозы про мобильную группу 100% пустые.
Mind the gap.
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:39
Больше скажу к вам никто не будет приходить, и ничего не будут в реальности делать, кроме звонков по графику и стандартных СМСок. Это у них алгоритм такой забит.
По как-то упоминавшему мною одному кадру, который ляпнул меня в качестве поручителя, и потом умер. Я даже узнал где он похоронен. И после очередного звонка - знаете где его найти, я говорю записывайте - Западное кладбище, участок такой-то, ряд такой-то.
Записали. Через пару дней СМС-ка - ФИО(не моё, а должника) мы вечером будем у вас, всё расскажем соседям.
Потом еще мног раз звонили, и каждый раз записывали номер участка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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