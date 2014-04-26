Знакомый выбрал меня поручителем в МФО

Додано: Пон 17 лют, 2020 11:39

ЗІС-5 написав: Правда ли я понимаю, что если никаких документов я не подавал в связи с этм заемщиком и не подписывал никакие договора поручтельства - это все пустые фразы? Правда ли я понимаю, что если никаких документов я не подавал в связи с этм заемщиком и не подписывал никакие договора поручтельства - это все пустые фразы?

Больше скажу к вам никто не будет приходить, и ничего не будут в реальности делать, кроме звонков по графику и стандартных СМСок. Это у них алгоритм такой забит.По как-то упоминавшему мною одному кадру, который ляпнул меня в качестве поручителя, и потом умер. Я даже узнал где он похоронен. И после очередного звонка - знаете где его найти, я говорю записывайте - Западное кладбище, участок такой-то, ряд такой-то.Записали. Через пару дней СМС-ка - ФИО(не моё, а должника) мы вечером будем у вас, всё расскажем соседям.Потом еще мног раз звонили, и каждый раз записывали номер участка.