Банки (країни), які підтримують G Pay:
Банки (країни), які підтримують Apple Pay:
Банки (країни), які підтримують Garmin Pay:
Банки (країни), які підтримують Samsung Pay:
Банки (країни), які підтримують Fitbit Pay:
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:36
Розрахунки за допомогою G Pay / Apple Pay / Garmin Pay / Fit
Пропоную обговорювати питання використання карт в цих додатках.
Банки (країни), які підтримують G Pay:
Банки (країни), які підтримують Apple Pay:
Банки (країни), які підтримують Garmin Pay:
Банки (країни), які підтримують Samsung Pay:
Банки (країни), які підтримують Fitbit Pay:
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 13 лют, 2020 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:47
Re: Розрахунки за допомогою G Pay / Apple Pay
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