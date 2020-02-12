RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Розрахунки за допомогою G Pay
/ Apple Pay / Garmin Pay / Fit

Розрахунки за допомогою G Pay / Apple Pay / Garmin Pay / Fit
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:36

Розрахунки за допомогою G Pay / Apple Pay / Garmin Pay / Fit

Пропоную обговорювати питання використання карт в цих додатках.

Банки (країни), які підтримують G Pay:
https://support.google.com/pay/answer/7559873?hl=uk


Банки (країни), які підтримують Apple Pay:
https://support.apple.com/en-euro/HT206637

Банки (країни), які підтримують Garmin Pay:
https://www.garmin.com/en-US/garminpay/banks/

Банки (країни), які підтримують Samsung Pay:
https://www.samsung.com/us/samsung-pay/ ... ble-cards/

Банки (країни), які підтримують Fitbit Pay:
https://www.fitbit.com/us/technology/fitbit-pay/banks
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 13 лют, 2020 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
Повідомлень: 592
З нами з: 25.04.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:47

Re: Розрахунки за допомогою G Pay / Apple Pay

  stas_rst написав:підкажіть, будь-ласка, чи можна прикрутити в еплпей картку Пудра дружини і чи не буде проблем при авторизації оплат на "чужому" телефоні ? відверто, - не пробував ...

Одну карту (не пудру) реєстрував на декількох телефонах в G Pay, всі телефони платять з однієї карти без проблем.
Son of Sun
 
Повідомлень: 592
З нами з: 25.04.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24513)
13.02.2020 11:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.