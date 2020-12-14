|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лис, 2025 20:04
Faceless написав: Бетон написав:
США
Германия
Великобритания
Канада
Австралия
Франция
Нидерланды
Бельгия
Испания
Италия
Португалия
Швеция
Норвегия
Дания
Ирландия
....
а вот список аборигенов
Украина
Россия
Беларусь
Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Туркменистан
Ви реально досліджували оподаткування продажу, чи це просто список?
Мені реально цікаво якщо є таке дослідження і порівняння
В цих країнах платят податок з прибутку
В Туреччині теж, доречі
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5697
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Чет 20 лис, 2025 20:15
Бетон написав: Faceless написав: Бетон написав:
США
Германия
Великобритания
Канада
Австралия
Франция
Нидерланды
Бельгия
Испания
Италия
Португалия
Швеция
Норвегия
Дания
Ирландия
....
а вот список аборигенов
Украина
Россия
Беларусь
Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Туркменистан
Ви реально досліджували оподаткування продажу, чи це просто список?
Мені реально цікаво якщо є таке дослідження і порівняння
В цих країнах платят податок з прибутку
В Туреччині теж, доречі
А там теж кеш поза договором ? Чи ні ?
І які ставки оподаткування ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12700
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 20 лис, 2025 21:31
Кочевник написав:Faceless
, якщо у вас користувачі в тіньовому бані, на час, поки модератор не затвердить повідомлення, не світіть, що в темі є нові повідомлення.
А то в списку тем видно що останній Frant, заходиш в тему, а там останнє повідомлення від модера.
Це технічна проблема движку форуму, нажаль
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36987
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8272 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17320528
|
|
|1380
|6798068
|
|
|3
|82311
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|