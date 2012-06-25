RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Работа, образование
- в настоящее время

Работа, образование - в настоящее время
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #123>
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:30

Работа, образование - в настоящее время

Извините, чтоб сейчас сидеть без работы, нужно быть одновременно и с отбитыми мозгами, и руками...
DmitryK
 
Повідомлень: 506
З нами з: 24.05.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:59

  DmitryK написав:Извините, чтоб сейчас сидеть без работы, нужно быть одновременно и с отбитыми мозгами, и руками...

М-да..А что ж это такой аншлаг в центре занятости?! И почему людей 40+ не хотят брать на работу? :roll: Наверное, все без мозгов и рук :evil:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 07.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:13

  fler написав:
  DmitryK написав:Извините, чтоб сейчас сидеть без работы, нужно быть одновременно и с отбитыми мозгами, и руками...

М-да..А что ж это такой аншлаг в центре занятости?! И почему людей 40+ не хотят брать на работу? :roll: Наверное, все без мозгов и рук :evil:

Скорее всего примерно так и есть.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 09.09.14
Подякував: 909 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:03

  vovan_prm написав:
  fler написав:
  DmitryK написав:Извините, чтоб сейчас сидеть без работы, нужно быть одновременно и с отбитыми мозгами, и руками...

М-да..А что ж это такой аншлаг в центре занятости?! И почему людей 40+ не хотят брать на работу? :roll: Наверное, все без мозгов и рук :evil:

Скорее всего примерно так и есть.


Таки да (касательно тех, кто хронически без работы), и все совсем просто:

к сорока годам человек либо обзавелся репутацией, которая позволяет ему обходиться без услуг таких посредников, как центр занятости, либо - если этого не случилось до сорока, то гарантированно не случится (за редким исключением) и потом. Первые уже устроились или устроятся сами, про вторых известно, что ждать от них нечего, и их судьба - лишь оправдывать наличие самих центров. Они, эти последние, и будут сидеть без работы и жаловаться на жизнь - с остальным не сложилось. Печально, но ничего с этим не поделаешь...
headshaker
 
Повідомлень: 916
З нами з: 08.05.15
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:13

  vovan_prm написав:
  fler написав:
  DmitryK написав:Извините, чтоб сейчас сидеть без работы, нужно быть одновременно и с отбитыми мозгами, и руками...

М-да..А что ж это такой аншлаг в центре занятости?! И почему людей 40+ не хотят брать на работу? :roll: Наверное, все без мозгов и рук :evil:

Скорее всего примерно так и есть.

Удивлена, что Вы настолько не в теме ...
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 07.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:02

  vovan_prm написав:
  fler написав:Удивлена, что Вы настолько не в теме ...

Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.

вы совсем не в теме, и попробуйте простоять на учете в ЦЗ несколько месяцев...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5852
З нами з: 20.11.08
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:44

  vovan_prm написав:
  fler написав:Удивлена, что Вы настолько не в теме ...

Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.

Не только ради пособия, но и ради субсидий. Но я не об этом. Мыслить надо шире. Новые технологии (особенно цифровые) приводят к значительному сокращению рабочих мест - люди становятся безработными. Эти же технологии создают новые рабочие места, но наша система образования не в состоянии ни подготовить, ни переквалифицировать необходимые кадры не только вовремя, но и в принципе. По разным причинам. В итоге выпускники в большинстве своем не могут найти работу по специальности, число безработных до 35 лет тоже растет.. Сейчас после всевозможных проверок армию безработных пополнят разорившиеся ФОПы.. Это вовсе не означает, что все безработные - тупые и безрукие.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 07.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:52

  edvardd написав:
  vovan_prm написав:
  fler написав:Удивлена, что Вы настолько не в теме ...

Как управленец и работодатель "со стажем", могу сказать, что за редким исключением, стоят на учете в ЦЗ либо осознанно ради пособия (реже статуса "официально безработного"), либо совсем из серии "не украсть, не покараулить", т.е. как заметил коллега без рук и мозгов.

вы совсем не в теме, и попробуйте простоять на учете в ЦЗ несколько месяцев...

Ну вот... еще один....

В теме. Стоял. Положенных законом 9 месяцев.
И шо?

Еще раз пост выше повторить?[/quote]
та шо ж вы так самокритично, цитирую - "без рук и мозгов"? :lol: раз стояли, и по закону - год, 9 месяцев, то отдельный случай...
вакансии есть, но все до 35-40, а если старше, то на 4800...-10000, у меня немного на больше запрос...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5852
З нами з: 20.11.08
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:18

  fler написав:Не только ради пособия, но и ради субсидий.

Это и есть причина такой хитрожопости.
Получать субсидию и работать в чёрную

  fler написав:Эти же технологии создают новые рабочие места, но наша система образования не в состоянии ни подготовить, ни переквалифицировать необходимые кадры не только вовремя, но и в принципе. По разным причинам. В итоге выпускники в большинстве своем не могут найти работу по специальности, число безработных до 35 лет тоже растет

Система образования у нас неплохая.
Ну а кто не хочет обучатся чему-либо, так это не проблема образования.
Невозможно кого-то заставить обучатся, если он этого не хочет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3919
З нами з: 31.08.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:26

fler,edvardd
Напомню, что началось обсуждения с этого поста:
Валютный рынок в контексте ДС

Могу дать наводку где платят 50грн/час за совершенно не квалифицированный труд и больше, если руки и ноги растут из разных мест.

Если с мозгами порядок, то сами найдете себе занятие по вкусу и способностям.
Если вдруг не найдете, значит ваши представления о собственных способностях несколько преувеличены.

И не надо мне рассказывать про переполненные Центры занятости. Там люди "за другими интересами", а не за работой.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 09.09.14
Подякував: 909 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rasmus, s0v7a і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Что ожидает валюту ЕВРО после и во время ЕВРО 20-12 ???? 1, 2
Anonymous » П'ят 20 кві, 2012 19:24
16 10440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2012 21:46
Обозреватель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1167)
14.02.2020 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron