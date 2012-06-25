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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:30
Работа, образование - в настоящее время
Извините, чтоб сейчас сидеть без работы, нужно быть одновременно и с отбитыми мозгами, и руками...
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:59
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:13
Скорее всего примерно так и есть.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:03
Таки да (касательно тех, кто хронически без работы), и все совсем просто:
к сорока годам человек либо обзавелся репутацией, которая позволяет ему обходиться без услуг таких посредников, как центр занятости, либо - если этого не случилось до сорока, то гарантированно не случится (за редким исключением) и потом. Первые уже устроились или устроятся сами, про вторых известно, что ждать от них нечего, и их судьба - лишь оправдывать наличие самих центров. Они, эти последние, и будут сидеть без работы и жаловаться на жизнь - с остальным не сложилось. Печально, но ничего с этим не поделаешь...
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:13
Удивлена, что Вы настолько не в теме ...
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:02
вы совсем не в теме, и попробуйте простоять на учете в ЦЗ несколько месяцев...
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:44
Не только ради пособия, но и ради субсидий. Но я не об этом. Мыслить надо шире. Новые технологии (особенно цифровые) приводят к значительному сокращению рабочих мест - люди становятся безработными. Эти же технологии создают новые рабочие места, но наша система образования не в состоянии ни подготовить, ни переквалифицировать необходимые кадры не только вовремя, но и в принципе. По разным причинам. В итоге выпускники в большинстве своем не могут найти работу по специальности, число безработных до 35 лет тоже растет.. Сейчас после всевозможных проверок армию безработных пополнят разорившиеся ФОПы.. Это вовсе не означает, что все безработные - тупые и безрукие.
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:52
Ну вот... еще один....
В теме. Стоял. Положенных законом 9 месяцев.
И шо?
Еще раз пост выше повторить?[/quote]
та шо ж вы так самокритично, цитирую - "без рук и мозгов"? раз стояли, и по закону - год, 9 месяцев, то отдельный случай...
вакансии есть, но все до 35-40, а если старше, то на 4800...-10000, у меня немного на больше запрос...
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:18
Это и есть причина такой хитрожопости.
Получать субсидию и работать в чёрную
Система образования у нас неплохая.
Ну а кто не хочет обучатся чему-либо, так это не проблема образования.
Невозможно кого-то заставить обучатся, если он этого не хочет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:26
fler,edvardd
Напомню, что началось обсуждения с этого поста:
Валютный рынок в контексте ДС
Могу дать наводку где платят 50грн/час за совершенно не квалифицированный труд и больше, если руки и ноги растут из разных мест.
Если с мозгами порядок, то сами найдете себе занятие по вкусу и способностям.
Если вдруг не найдете, значит ваши представления о собственных способностях несколько преувеличены.
И не надо мне рассказывать про переполненные Центры занятости. Там люди "за другими интересами", а не за работой.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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