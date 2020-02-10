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Мінцифри представило варіанти
дизайну електронного...

Мінцифри представило варіанти дизайну електронного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:20

Мінцифри представило варіанти дизайну електронного...

Пропонуємо до обговорення:
Як і на водійських посвідченнях, діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.

Дивися повний текст Мінцифри представило варіанти дизайну електронного паспорта громадянина України (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:20

Еще бы сделали оффлайн режим работы, когда нет интернета...
ol_zy
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