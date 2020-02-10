Як і на водійських посвідченнях, діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.
Дивися повний текст Мінцифри представило варіанти дизайну електронного паспорта громадянина України (фото).
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:20
Мінцифри представило варіанти дизайну електронного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри представило варіанти дизайну електронного паспорта громадянина України (фото).
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:09
Re: Мінцифри представило варіанти дизайну електронного...
Огромная площадь гуляет во всех вариантов.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:24
Ще б зробили електронний локументообіг на всю країну, або затвердили якісь стандарти обміну електронними документами між юридичними особами. А то 21 століття, а листи відправляються за допомогою Укрпошти із відміткою про отримання. Якщо відправити листа з електронним підписом за допомогою електронної пошти то підтвердження про доставку від сервера пошти не буде вважатися доказом в суді.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:56
А Вы думали это легко?
Заставлять баранов покупать то, что им не надо?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:59
По этому поводу есть Решение ЕСПЧ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:02
1. Им нельзя платить З/П.
2. Им нельзя давать работу, близкую к госорганам.
3. Им нельзя подпускать к финансам и экономике.
- Пускай занимаются "бизнесом".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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