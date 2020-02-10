Мінцифри представило варіанти дизайну електронного...

Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:56

А Вы думали это легко?

Заставлять баранов покупать то, что им не надо?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.