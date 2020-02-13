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Мінфін розглядає зниження
ставки на доходи фізосіб

Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:09

А ментов 38-летних лишить пенсии до наступления 60 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:22

вроде ж только собирались подымать в 36 и 54%??
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:43

Спасибо Минфин и ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ ! а 12 %не хватит ? А ПОТОРА военные ПУСТЬ С ОЛИГАРХОВ БЕРУТ ! Особенно с ,, бывших ,, донецких .
olenastebluk
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:47

  slavkomitrych написав:3.4 мільярди? це не замало?

Это в месяц, маловато будет. Надо на 3 еще умножить.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:52

Re: Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб

кто-то объяснит как это связано с
Юристы объяснили, что переводы от физических лиц между лицами, состоящими в семейном родстве не облагаются налогом, а точнее – по нулевой ставке. Если на карту поступил возврат займа – то также налог не взимается. Если это подарок, то налог составит 5% (НДФЛ) + 1,5% (военный сбор). Если это оплата за товары, за работу, за услуги или арендная плата – то налог составит 18% (НДФЛ) + 1,5 % (военный сбор).

в принципе
Кроме того, юристы отмечают, что налоговая служба не может получить данные о поступления на карточные счета. Единственное исключение – через судебное решение. Информацию о поступлениях может получить финмониторинг, но только в том случае, если сумма превышает 150 тысяч гривен. Банк может потребовать дополнительные документы по сделке. Однако и эти данные не будут передаваться в налоговую.

но тогда вообще не понятно какой смысл этого налога если данные не будут передавать в налоговую
==============
но если зарплата на руки вырастет на 5% та это супер конечно +500 грн к зарплате при зарплата 10 000 грн ? или я не верно считаю
Востаннє редагувалось yama в Сер 19 лют, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:56

Re: Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб

  yama написав:но тогда вообще не понятно какой смысл этого налога если данные не будут передавать в налоговую

Рассчитано на сознательность. Получил подарок - заплати налог. Получил доход - аналогично. Но сознательных у нас в стране не так много)))
Конрад Карлович
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