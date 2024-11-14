Кабмін планує продовжити реформу спрощеної системи оподаткування. В уряді планують суттєво переглянути умови для ФОПів та підвищити податки.
Дивися повний текст
Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:35
Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:40
Re: Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
Схоже пора реєструвати ФОПа десь в Грузії.
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:48
Re: Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
і?
Додано: Нед 16 бер, 2025 20:09
Додано: Нед 16 бер, 2025 21:13
flyman
Якраз ні. Може трохи поділишся з воюючою країною і збройними силами , якщо донатити рука не піднімається?
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:37
Re: Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
Мінфін спростував повідомлення про підвищення податків для ФОПів
Міністерство фінансів спростовує інформацію, яка шириться в соцмережах про нібито підвищення податків для фізосіб-підприємців.
«Анонімні Телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», – наголосили у Мінфіні.
Зазначається, що законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи. Тобто не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.
У Мінфіні наголосили, що цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|