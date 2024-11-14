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Мінфін підтвердив наміри
переглянути податки для ФОПів

Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:35

Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує продовжити реформу спрощеної системи оподаткування. В уряді планують суттєво переглянути умови для ФОПів та підвищити податки.

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Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:40

Re: Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів

Схоже пора реєструвати ФОПа десь в Грузії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:48

Re: Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів

Дюрі-бачі написав:Схоже пора реєструвати ФОПа десь в Грузії.
і?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:09

  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:Схоже пора реєструвати ФОПа десь в Грузії.
і?

Війна закінчилась, а Україна в ЄС не тільки формально а і по рівню доходу на душу не по ППС, тому "європейські податки"

А що там з Дія-Сіті, теж податками вжухххх?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 21:13

flyman
Війна закінчилась


Якраз ні. Може трохи поділишся з воюючою країною і збройними силами , якщо донатити рука не піднімається?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:37

Re: Мінфін підтвердив наміри переглянути податки для ФОПів

Мінфін спростував повідомлення про підвищення податків для ФОПів 

Міністерство фінансів спростовує інформацію, яка шириться в соцмережах про нібито підвищення податків для фізосіб-підприємців.

«Анонімні Телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», – наголосили у Мінфіні.

Зазначається, що законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи. Тобто не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.

У Мінфіні наголосили, що цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади.

https://biz.censor.net/n3541551
GALeon
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