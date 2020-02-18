Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб

Додано: Сер 19 лют, 2020 11:52

Юристы объяснили, что переводы от физических лиц между лицами, состоящими в семейном родстве не облагаются налогом, а точнее – по нулевой ставке. Если на карту поступил возврат займа – то также налог не взимается. Если это подарок, то налог составит 5% (НДФЛ) + 1,5% (военный сбор). Если это оплата за товары, за работу, за услуги или арендная плата – то налог составит 18% (НДФЛ) + 1,5 % (военный сбор).

Кроме того, юристы отмечают, что налоговая служба не может получить данные о поступления на карточные счета. Единственное исключение – через судебное решение. Информацию о поступлениях может получить финмониторинг, но только в том случае, если сумма превышает 150 тысяч гривен. Банк может потребовать дополнительные документы по сделке. Однако и эти данные не будут передаваться в налоговую.

кто-то объяснит как это связано св принципено тогда вообще не понятно какой смысл этого налога если данные не будут передавать в налоговую==============но если зарплата на руки вырастет на 5% та это супер конечно +500 грн к зарплате при зарплата 10 000 грн ? или я не верно считаю