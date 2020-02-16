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дебетовых карт

Народный рейтинг дебетовых карт
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:14

Народный рейтинг дебетовых карт

До этого времени мы делали только рейтинги кредиток.
Но жизнь не стоит на месте, и общественность требует сравнить и депозитные карты.

А поэтому... в планах на ближайшее будущее сделать рейтинг депозитных карт.
И вот здесь решили сработать немного по-другому. И вместо того, чтобы получить реакцию на уже готовый рейтинг, начать с того, что посоветоваться с опытными форумчанами:

1. Какие карты включить
2. Какие критерии для оценки использовать

Принципы отбора будут следующими:
1. Карта должна быть чисто дебетовой. Т.е. если на карту можно установить кредлимит, мы ее уже не рассматриваем. Например, от Привата пойдет КДВ, а не Универсалка, которая тоже может быть в дебетовом виде.
2. Карта должна быть доступна "с улицы". Т.е. для всех. Если карты выдаются только под зарплатный проект или под депозит, мы их не рассматриваем.
Впрочем, "под депозит", возможно, включим (но в другой рейтинг).
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:23

Re: Народный рейтинг дебетовых карт

Под дебетовые карты попадают также:
— виртуальные и/или цифровые карты,
— валютные карты, например, приватовская Уни в валюте идёт без кредлима?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:27

1. Будем брать только гривневые.
2. От каждого банка будем брать по одной карте. Самой простой (нижнего уровня/класса).
3. Только те, где есть физический пластик.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 143
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