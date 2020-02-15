Українці зможуть отримувати дві пенсії.
Дивися повний текст Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт).
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Додано: Вів 18 лют, 2020 08:48
Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)
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Дивися повний текст Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт).
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:48
Пора переходить на накопительную систему, и постепенный переход - хороший вариант.
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