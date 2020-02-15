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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 23:01
Re: Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)
Смогут, но не в Украине.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 05:12
Каждая мразь приходит на час и думает,что самая хитрая. Одна мысль, как урвать под красивым предлогом. Через три дня не пойму, что будет. Реформаторы, дерьмо. Единственное ,что в голове - овгз и кредиты. Нельзя спекуляциями что-то построить. Из кредита машину не слепишь и платье не сошьёшь... 6 лет назад 2500 грн. Была норм зарплата, а сейчас 12500. Чере год 20000, я черз год как в 90-х 10 миллионов, а отсчитан процент от 12500 грн. Сколько получит пенионер своей пенсии процентов? Удобненько...
Додано: Сер 19 лют, 2020 07:11
Очередной народообман. Уровень инфляции съест всё.И надо ещё дожить до той пенсии при нашем постоянном увеличении пенс. возраста.
Пока в этой стране не поднята экономика и много воров, никакие предложения и реформы работать на народ не будут. Всё это обман чистой воды!
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