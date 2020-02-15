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Українці зможуть отримувати
дві пенсії (законопроєкт)

Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:01

Re: Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)

Смогут, но не в Украине.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 05:12

Каждая мразь приходит на час и думает,что самая хитрая. Одна мысль, как урвать под красивым предлогом. Через три дня не пойму, что будет. Реформаторы, дерьмо. Единственное ,что в голове - овгз и кредиты. Нельзя спекуляциями что-то построить. Из кредита машину не слепишь и платье не сошьёшь... 6 лет назад 2500 грн. Была норм зарплата, а сейчас 12500. Чере год 20000, я черз год как в 90-х 10 миллионов, а отсчитан процент от 12500 грн. Сколько получит пенионер своей пенсии процентов? Удобненько...
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:29

Уверенна, они еще не все придумали.
smirnovanatalia
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:46

Пока сам себя не прокормишь, никто тебе не поможет. А государство ещё и заберёт заработанное. И приподнесет это, как подарок для тебя...
slyusaralex72
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:41

Ми в свій час несли в Сбербанк. Копили на старость. Ні банка ні денег. Налог забирали з кожної копійки. Ну і де все?
andnepr55
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:37

Re: Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)

Я тут набросал простенький расчёт в excel.

А что было бы, если бы накопительную пенсию ввели в 1996 году, с такими же условиями. 2% от работодателя, 1% работник.

Взял размер средней ЗП, начиная с 1996
Вот что получилось

% накопительной 3%

Год Средняя ЗП Накоплено

1996 126,00 45,36
1997 143,00 51,48
1998 153,00 55,08
1999 178,00 64,08
2000 230,00 82,80
2001 311,00 111,96
2002 376,00 135,36
2003 462,00 166,32
2004 590,00 212,40
2005 806,00 290,16
2006 1041,00 374,76
2007 1351,00 486,36
2008 1806,00 650,16
2009 1906,00 686,16
2010 2239,00 806,04
2011 2633,00 947,88
2012 3026,00 1089,36
2013 3282,00 1181,52
2014 3480,00 1252,80
2015 4195,00 1510,20
2016 5183,00 1865,88
2017 7104,00 2557,44
2018 8865,00 3191,40
2019 10501,00 3780,36

21595,32

В том виде, как предлагают - это дополнительный налог, без всяких перспектив.

Лучше самому копить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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