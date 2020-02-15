Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)

Додано: Сер 19 лют, 2020 19:37

Я тут набросал простенький расчёт в excel.



А что было бы, если бы накопительную пенсию ввели в 1996 году, с такими же условиями. 2% от работодателя, 1% работник.



Взял размер средней ЗП, начиная с 1996

Вот что получилось



% накопительной 3%



Год Средняя ЗП Накоплено



1996 126,00 45,36

1997 143,00 51,48

1998 153,00 55,08

1999 178,00 64,08

2000 230,00 82,80

2001 311,00 111,96

2002 376,00 135,36

2003 462,00 166,32

2004 590,00 212,40

2005 806,00 290,16

2006 1041,00 374,76

2007 1351,00 486,36

2008 1806,00 650,16

2009 1906,00 686,16

2010 2239,00 806,04

2011 2633,00 947,88

2012 3026,00 1089,36

2013 3282,00 1181,52

2014 3480,00 1252,80

2015 4195,00 1510,20

2016 5183,00 1865,88

2017 7104,00 2557,44

2018 8865,00 3191,40

2019 10501,00 3780,36



21595,32



В том виде, как предлагают - это дополнительный налог, без всяких перспектив.



Лучше самому копить

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