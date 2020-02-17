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Через п'ять років - мільйон:
Кабмін обіцяє створювати...

Через п'ять років - мільйон: Кабмін обіцяє створювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:04

Через п'ять років - мільйон: Кабмін обіцяє створювати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в своєму телеграм-каналі.

Дивися повний текст Через п'ять років - мільйон: Кабмін обіцяє створювати робочі місця.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:05

сразу после 5 или постепенно?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:08

кто-то ещё верит этому премьеру?...
Тракторист
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