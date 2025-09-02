RSS
Соціальна пенсія з 65 років:
кому можуть відмовити у...

Соціальна пенсія з 65 років: кому можуть відмовити у...
Соціальна пенсія з 65 років: кому можуть відмовити у...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні люди, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатнього страхового стажу для призначення пенсії, можуть розраховувати на тимчасову державну допомогу (соціальну пенсію). Для її отримання також потрібно виконати низку встановлених умов.

Соціальна пенсія з 65 років: кому можуть відмовити у 2025 році
Мені 67 років , страхового стажу не маю , одинокий , ніяких доходів не маю . Два роки поспіль отримував соціальну пенсію 2361 гривню . Після того як функцію по виплаті із соцслужб передали пенсійному фонду , з серпня 2025 р. виплати припинились. Чому ? Що робити щоб їх відновити .
