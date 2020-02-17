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Через п'ять років - мільйон: Кабмін обіцяє створювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в своєму телеграм-каналі.
Дивися повний текст Через п'ять років - мільйон: Кабмін обіцяє створювати робочі місця
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:05
сразу после 5 или постепенно?..
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:08
кто-то ещё верит этому премьеру?...
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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:00
Тракторист написав:
кто-то ещё верит этому премьеру?...
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Додано: Вів 18 лют, 2020 22:23
а через шість - Світле Майбутнє
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