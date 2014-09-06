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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:36
Эко товары
Всем привет!!! У меня тетя открыла свою кафешку. Задумали приобрести бумажные стаканчики и все там прибамбасы для них, чтобы на вынос тоже кофе или чай покупали. Попросила поискать, где можно купить большим количеством мне ее идея понравилась, и я с удовольствием решила ей помочь. Только я почему-то не могу найти сайт, где смогу купить большое количество стаканчиков разных размеров и все что для них надо. Может, кто видел, такой подскажите.
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