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У Раді представили проект
Фонду гарантування кредитів...

У Раді представили проект Фонду гарантування кредитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:50

У Раді представили проект Фонду гарантування кредитів...

Пропонуємо до обговорення:
На створення Фонду гарантування кредитів під покупку землі передбачено 240 млн гривень.

Дивися повний текст У Раді представили проект Фонду гарантування кредитів під купівлю землі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:50

“Мы как государство будем определять критерии, кто имеет доступ к фонду."
Уточняю - не государство, а конкретный ЧИНОВНИК будет решать, кто получит государственные деньги, а кто не получит. Отличная кормушка. Супер!

"То есть это попытка решить вопрос неэффективности рынка капитала в Украине”
Залить государственными деньгами ? Это "вода в песок". Вместо того, чтобы создать условия для нормального агро кредитования и СТРАХОВКИ таких кредитов.
LutsMan
 
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