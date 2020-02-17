RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нефьодов розповів, як впливає
коронавірус на митні...

Нефьодов розповів, як впливає коронавірус на митні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:07

Нефьодов розповів, як впливає коронавірус на митні...

Пропонуємо до обговорення:
Торгівля з Китаєм може скоротитися через коронавырус, але поки що складно спрогнозувати, чи вплине це на надходження.

Дивися повний текст Нефьодов розповів, як впливає коронавірус на митні надходження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93561
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:07

предприятия города Шеньжень наверное точно в доп. отпусках, оттуда задерживается один денежный возврат и одна посылка до сих пор не отправлена, хотя с Гуаньджоу все уже давно уехало... тенденция, видимо
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 03.02.13
Подякував: 304 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: omb і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Милованов розповів про результати боротьби з тіньовою...
R2 » Сер 19 лют, 2020 09:01
2 35
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 10:03
modern_brook
Нефьодов розповів, чи будуть міняти ліміт...
R2 » Вів 18 лют, 2020 22:53
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 22:53
moveton
Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного...
R2 » Пон 17 лют, 2020 17:14
5 262
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 09:20
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (394)
19.02.2020 10:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.