Торгівля з Китаєм може скоротитися через коронавырус, але поки що складно спрогнозувати, чи вплине це на надходження.
Дивися повний текст Нефьодов розповів, як впливає коронавірус на митні надходження.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:07
Нефьодов розповів, як впливає коронавірус на митні...
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Дивися повний текст Нефьодов розповів, як впливає коронавірус на митні надходження.
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:07
предприятия города Шеньжень наверное точно в доп. отпусках, оттуда задерживается один денежный возврат и одна посылка до сих пор не отправлена, хотя с Гуаньджоу все уже давно уехало... тенденция, видимо
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