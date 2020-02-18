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18 тисяч і вище: "Укравтодор"
обіцяє покращити умови праці

18 тисяч і вище: "Укравтодор" обіцяє покращити умови праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:55

18 тисяч і вище: "Укравтодор" обіцяє покращити умови праці

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Укравтодор" на своїй сторінці у FACEBOOK.

Дивися повний текст 18 тисяч і вище: \"Укравтодор\" обіцяє покращити умови праці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:55

Сколько не плати, а асфальт как бросали у лужи так бросать и дальше будут.
Нужен кнут, а не пряник.
p_a_l
 
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