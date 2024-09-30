RSS
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:08

Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
У банках України вже накопичено дуже багато грошей, що негативно впливає на валютний ринок, а також сприяє розкручуванню маховика інфляції.

Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:36

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У банках України вже накопичено дуже багато грошей, що негативно впливає на валютний ринок, а також сприяє розкручуванню маховика інфляції.

Вы дату статьи (05.02.2023, 16:27 — Особисті фінанси) видели?
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:21

  Миша-клиент написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У банках України вже накопичено дуже багато грошей, що негативно впливає на валютний ринок, а також сприяє розкручуванню маховика інфляції.

Дивися повний текст
Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків для українців


Вы дату статьи (05.02.2023, 16:27 — Особисті фінанси) видели?


Добрий день, шановний користувач!
Наші адміністратори проводили регламентні роботи, тому впродовж короткого часу могли спостерігатись певні лаги у роботі сервісів, пов'язаних з новинами.

З повагою,
Ірина_
