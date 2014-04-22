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Подорожі і туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Нед 11 сер, 2024 11:52
Игорь Алексеевич написав: Bolt написав:
Я того року 9тий раз там був.
Сраки не спостерігаю.
Албания направления для туристов не престижное. У кого есть деньги, то не хотят проводить свой отдых в этой стране. Рядом Черногория и Хорватия и там весь движняк на побережье. (яхты, рестораны, музыка, молодёжь)
Албания и Хорватия, это как типа Буковель и Запорожье. В Буковели отдых и движняк, в Запорожье люди пожилого возраста на о.Хортица рассматривают в люпу скалы 18века и водят потом хороводы у костра.
Мне движняк не нравится. Мне, наоборот, чтобы меньше людей было.Но в этом году албанцы загнали цены до неприличия.
Жилье уже практически как в Хорватии. Коплект два шезлонга и зонт 15-20€.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 11:58
Bolt
Они наверное и застроили там все побережье в районе Борш, Химера?
Там в 21 году всюду отельные комплексы строились..
Если бы у меня было это лето, я бы поехал в Италию. Давно хотел побывать.
Но это лето мимо..
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Додано: Нед 11 сер, 2024 12:02
Bolt написав:
Мне движняк не нравится. Мне, наоборот, чтобы меньше людей было.Но в этом году албанцы загнали цены до неприличия.
Жилье уже практически как в Хорватии. Коплект два шезлонга и зонт 15-20€.
Такая тенденция везде. Турция и Египет, которые были самые низкие цены, то теперь отдохнуть на двоих на 7 ночей в нормальном, именно в нормальном, а не супер хорошем от 1500дол. с чел. начинаются ценники и то мест на сейчас нет. Надо бронировать уже на сент.- октябрь. Европа всё выкупает. Черногория, Греция тоже цены такие же и мест нет.
Албанию никто и не спрашивает.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 11 сер, 2024 12:07
fox767676 написав:
а в коммандировках
найдите там что-то похожее на
Вот именно туда едут в командировку, но не наотдых. Отдых - это совсем другое.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 11 сер, 2024 12:13
Игорь Алексеевич написав: Bolt написав:
Мне движняк не нравится. Мне, наоборот, чтобы меньше людей было.Но в этом году албанцы загнали цены до неприличия.
Жилье уже практически как в Хорватии. Коплект два шезлонга и зонт 15-20€.
Такая тенденция везде. Турция и Египет, которые были самые низкие цены, то теперь отдохнуть на двоих на 7 ночей в нормальном, именно в нормальном, а не супер хорошем от 1500дол. с чел. начинаются ценники и то мест на сейчас нет. Надо бронировать уже на сент.- октябрь. Европа всё выкупает. Черногория, Греция тоже цены такие же и мест нет.
Албанию никто и не спрашивает.
І що робити простій людині у такій сиьуаціі?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 12:20
Игорь Алексеевич написав: fox767676 написав:
а в коммандировках
найдите там что-то похожее на
Вот именно туда едут в командировку, но не наотдых. Отдых - это совсем другое.
ну так у вас робота - в недостроях-нахалбудах в лучшем случае
у меня - в ОАЭ,США,Швейцарии,Нидерландах
наверное я лучше знаю где отдыхают бомжи, а где не бомжи, а ?
придурок с путевкой в кредит что-то вякать мне будет о бомжах
нормальные люди в страны богаче своей ездят в коммандировки
а отдыхать - в равные или беднее
а быдлота -наоборот, а потом волае "богати видкупляться, а нам не вистачае, караул корупція, всі на майдан, владу геть"
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fox767676
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Додано: Нед 11 сер, 2024 13:38
fox767676 написав:
ну так у вас робота - в недостроях-нахалбудах в лучшем случае
у меня - в ОАЭ,США,Швейцарии,Нидерландах бомж работы
А меня в некоторых из этих страна именно работа - отдых, т.к мой бизнес связан именно с работой - отдыхом по всему миру.))
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Додано: Суб 09 лис, 2024 19:46
найкраще це коли є можливіть поєднувати роботу з відпочинком
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Софія
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Додано: Нед 10 лис, 2024 15:17
Софія написав:
найкраще це коли є можливіть поєднувати роботу з відпочинком
Тут має бути реклама туристичного агентства))
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Додано: Вів 08 лип, 2025 10:27
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Які шахрайські схеми існують на європейських курортах
Поділіться, будь ласка, власним досвідом відпочинку на курортах Європи. Чи стикалися там із шахраями? Які поради можете дати, щоб захиститися від шахрайських схем?
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