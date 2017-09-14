fler написав:flyman, новини не читаєм, нє? Ось, наприклад: У Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. А взагалі чого скиглити? Кожної зими те саме, причому влітку про це попереджали. Четвертий рік поспіль. Розумні люди вже давно себе забезпечили резервним живленням.
до чого мінітец, якщо мова про "трансформатори"? але ви не стм?
pesikot написав:Ти здивуєшься, але при незаконному перетину кордону, в будь-яку сторону, можуть вбити
серйозно, і де це написано? здається ти керуєшся агітаційними плакатами-інструктиціями для прикордонників часів ссср "когда вы видите что догнать нарушителя невозможно, стреляйте в него на поражение, чтобы не дать ему возможность попасть на территорию капиталистического государства." навіть чат gps розумніший за тебе:
ні, прикордонники не мають права вбивати цивільних просто за те, що ті незаконно намагаються покинути територію країни. Використання вогнепальної зброї проти громадян регулюється жорсткими правилами і в більшості країн допускається лише за дуже суворих умов. Ось головні принципи, які діють у міжнародному праві та в національних правилах застосування сили: Необхідність (necessity). Застосування смертоносної сили повинно бути останнім засобом — коли інші методи (затримання, попередження, перешкоди) неможливі й тільки застосування вогню може відвернути безпосередню загрозу. Пропорційність (proportionality). Відповідь має бути пропорційною загрозі. Стріляти по людині, яка не становить загрози життю інших, — непропорційно. Захист життя (protection of life). Смертоносна сила виправдана, як правило, коли є неминуча загроза життю (напад зі зброєю, смертельна небезпека для інших).
яким боком тут вбитий в спину цивільний на молдавському кордоні?
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 31 жов, 2025 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине предупредил, что конфликт «все больше становится похож на затяжную войну», и все надежды на его быстрое урегулирование тают.
«В этом году были периоды, когда существовал осторожный оптимизм в отношении того, что всё это может закончиться прямо сейчас. На практике же нет ощущения, что это закончится в ближайшее время », — сказал он.
Выступая в Женеве, помощник генерального секретаря ООН Маттиас Шмале также предупредил, что «этот год оказался более смертоносным, чем 2024-й, с точки зрения жертв среди гражданского населения», и число жертв увеличилось на 30% в годовом исчислении.
Шмале заявил, что его все больше беспокоит «усиление военного давления и атак вдоль линии фронта » в связи с увеличением числа эвакуаций из зон конфликта.
Он также выразил обеспокоенность по поводу «ключевых объектов коммунального обслуживания», которые все чаще страдают от российских атак , включая учреждения здравоохранения, на которые в период с января по октябрь было совершено более 360 нападений, а также объекты по производству и распределению энергии.
« Если зима будет намного холоднее, чем в прошлом году , как на данный момент ожидается, если разрушение энергии продолжится, а темпы восстановления не будут соответствовать темпам разрушения, мы очень обеспокоены [этим ] », — сказал он, предупредив, что это может «превратиться в крупный кризис».
«Если… у нас будет суровая зима и люди в таких городах, как Запорожье , Харьков или Днепр, расположенных вблизи линии фронта… в многоэтажных домах останутся без электричества и чистой воды на несколько дней подряд, то с имеющимися ресурсами мы никак не сможем отреагировать на серьезный кризис в рамках этого кризиса », — сказал он.
ЛАД написав:Самые умные (не "пронырливые") уехали ещё в самом начале.
умный не про нашего героя кичится собственными хоромами построенными на земле крови, горя, глупости и ненависти призывает читать библии и проглядел
От Матфея святое благовествование 7:24-27 SYNO
Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.
fler написав:flyman, новини не читаєм, нє? Ось, наприклад: У Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. А взагалі чого скиглити? Кожної зими те саме, причому влітку про це попереджали. Четвертий рік поспіль. Розумні люди вже давно себе забезпечили резервним живленням.
до чого мінітец, якщо мова про "трансформатори"? але ви не стм?
В Винницкой области задержали 35-летнего жителя Харьковщины, который пытался незаконно выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Мужчину остановили в автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский».
«Для подтверждения своего статуса на паспортном контроле мужчина предоставил свидетельства о рождении троих детей. Два из них — без замечаний, а вот третье, выданное якобы в Польше, вызывало сомнения. В ходе проверки выяснилось, что документ не соответствует установленному образцу. В результате «отец» признал: приобрел свидетельство за 4000 USDT (Tether – криптовалютный токен), перечислив средства на криптокошелек неизвестного лица», — установили пограничники.
Мужчине отказали в пропуске через государственную границу. Пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».
Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що "впали уламки" БпЛА на території ТЕЦ в обласному центрі, що призвело до пошкодження обладнання електропостачання.
Зранку він написав, що тривають ремонтні роботи на магістральному трубопроводі ТЕЦ, який постраждав внаслідок "падіння" БпЛА. У зв'язку з цим потрібно обмежити теплопостачання та гаряче водопостачання будівель у Радянському, Залізничному й Північному районах міста Орла. ... Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв теж написав про "падіння уламків" у Френзенському районі обласного центру.
Telegram-канал ASTRA, посилаючись на читачів, повідомив про вибухи в районі нафтозаводу "Славнєфть‑ЯНОС". ... Губернатор Володимирської області Олександр Авдеєв заявив про атаку на інфраструктуру недалеко від міста Володимир.
Водночас ASTRA геолокувала відео і стверджує, що під атаку потрапила підстанція "Володимирська" – великий енергетичний об'єкт регіону. Там почалися пожежі.