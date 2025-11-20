RSS
Тепер машини BMW не можна буде ремонтувати самостійно
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:03

Тепер машини BMW не можна буде ремонтувати самостійно

Пропонуємо до обговорення:
BMW знову піднімає планку у світі спеціалізованих автокріплень. Німецький виробник запатентував нову гвинтову головку, яка повторює логотип BMW Roundel і не піддається звичайним інструментам. Подібне нововведення може суттєво ускладнити самостійний ремонт автомобілів.

Тепер машини BMW не можна буде ремонтувати самостійно
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:03

Китайці зроблять любий інструмент.
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 08:56

Да нам все равно,если закручивается значит сможем и открутить.Было бы желание.
