RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:15

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  посетитель написав:А кого ставить в IBKR в поле Учреждение-отправитель при отправке денег через Трансфер го?

"TransferGo" 8) На ютубе ж куча пошаговых инструкций, как через него переводить на любой IBAN (и на Paysera у меня тоже работало, но будем считать, что это у меня такая особая Paysera) и на IBKR в частности.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6394
З нами з: 23.03.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
 
3
8
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про ICU 1 ... 33, 34, 35
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
345 155714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 гру, 2025 00:55
moveton
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 62, 63, 64
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 08:09
633 335157
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 вер, 2025 09:08
greenozon
Відгуки про Bond.ua 1, 2, 3, 4, 5
greenozon » Нед 23 кві, 2023 12:22
43 43553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 18:10
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15341)
30.12.2025 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.