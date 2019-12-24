|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 гру, 2025 11:38
sergia написав:
Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
А шо це за депо, де дріб'язок притулився? ДохСейф?
Так це субрах-к і його треба обнулити ДО закриття Пакетки.
Додано: Вів 30 гру, 2025 12:58
звичайний депо на рік 1,5%, щоб по 3 долляра/6 місяців не платити АП.
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:14
Ааа, ну такий депо по закінченню заберете у касі без всяких карток
