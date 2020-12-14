RSS
Вів 30 гру, 2025 09:56

  fler написав:
  Бетон написав:Нет пузыря. Есть спрос, превышающий предложение застройщиков. Это прослеживается по интенсивности звонков. Ставишь квартиру без ремонта выше рынка на 5 куе и через 2 месяца абсолютной тишины, когда предложения на рынке кончились, её забирают.

Тенденция на варшавском, когда чиновники, приближенные к силовым ведомствам, выкупают квартиры десятками, привела к падению стоимостей аренды и продажи квартир с ремонтом при росте цен "после строителей"

За таких обставин тобі як інвестору немає різниці, куди виходять вікна. Хоча я як покупець ніколи в житті б не придбала хату з вікнами "в нікуди" або "до сусіда". Я готова доплачувати за вид чимало.

Мені важлива ваша думка. Дякую
Бетон
Вів 30 гру, 2025 09:57

  anduzenko написав:
  rjkz написав:
  anduzenko написав:
Что мешает поставить хозяину цену повыше? Ну чтобы не в тот же день сдать, а через неделю-две, но уже на 10-20-30% дороже?


Местные законы.
Рент контрол и рент стайбалайзд билдинги имеют ограничения как по поднятию ценника между сдачами так и по уровню поднятия цены в процессе аренды.
Поэтому в таких домах очень выгодно снимать очень долго.
Рент со временем начинает очень существенно отставать от рынка.
Знаю одну пожилую женщину, она снимает много-много-много лет одну и ту-же квартиру за 1100 на момент 2 года назад. На тот-же момент мы смотрели в ее доме такую-же (только в лучшем состоянии) квартиру за 2200.
Ей даже лендлорд когда-то предлагал выкупить по очень хорошей цене эту квартиру.
Ему тупо в убыток, потому что только мейнтаненс такой квартиры порядка 1куе.

Свободный рыночек оказался свободным американцам не по карману. "Як так" (С).

не понимаю но понял :mrgreen: ,а потом арендаторы гаварят пачему так дорага ? сходи в Эпицентр а потом спроси плиточника по чём м.кв. и запил под 45? снимай в хруще или тебя насилуют?
Vadim_
Вів 30 гру, 2025 11:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так хрущи без тараканов и запаха дохлой бабушки и её кота уже разобраны с момента вражеского контрнаступу.
Если они конечно не на пл.Дзержинского или Западном
Ну ещё Шинная жпА мира с регулярным ТЦК под подьездом
Так окна с прелести на горизонт в 10км куда выходят - на восход, на закат, на Карлаганку с Вавилоном или на виллу Боруха Ф.?
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 14:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Де найбільше зросли ціни на квартири в 2025 році: первинний та вторинний ринок
Ірина_
