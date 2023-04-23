Відгуки про Interactive Brokers

"TransferGo" На ютубе ж куча пошаговых инструкций, как через него переводить на любой IBAN (и на Paysera у меня тоже работало, но будем считать, что это у меня такая особая Paysera) и на IBKR в частности.
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:15
Додано: Вів 30 гру, 2025 21:17
Сьогодні спробував завести собі щось замість Революта(. Дженом ок, тільки з 16 грудня абон плата 20€ на місяць. Зен не відкриває рахунки пересічним наразі(
Які є ще варіки, крім Вайза, Революта, зен і дженом?
Додано: Вів 30 гру, 2025 22:24
Так сказано же уже: чтобы карту давали - усё. Разве что криптокарту какую-нить, но это специфическая тема. Раньше нужно было подсуетиться, чтобы Genome дешевле был. У тех, кто полгодика назад это сделал, вообще сейчас и ещё некоторое время без абонки.
Вообще забавно так. Здесь обсуждают Revolut. А в теме Revolut о переходе на инвестирование в IBKR вместо револютных металлов и мультивалютного кэша. Всё смешалось в доме Облонских
Додано: Вів 13 січ, 2026 19:08
Дякую за відповіді. Ще питання. А трансфер го дає особистий рахунок в євро? Чи це просто платформа для переказу грошей? Чи перевіряють вони вказану іноземну адресу при реєстрації?
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:11
Не знаю про трансфер гоу, але фактично будь який провайдер (зокрема, револют, вайз, трейд репаблік) вимагатиме
1) документ про право проживання у вдповідній країні (фото зроблено з застосунку або завантажений скан). Trade Republic не приймає право на проживання якщо до спливу строку менше 3 місяців
2) податковий номер - його можна вигадати і його здається не перевіряють
