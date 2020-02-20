RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Bond.ua

Відгуки про Bond.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 13:57

Прийшов емейл,
сервіс!

-----
Шановний клієнт!

Повідомляємо Вам, що завтра 26.02.2025 року відбудеться погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП серія UA4000204150), які Ви маєте у власності.

Будь ласка, зверніть увагу, що ми автоматично здійснимо виплату номінальної вартості облігацій, разом із відсотками на Ваш банківський рахунок, який було вказано при реєстрації (якщо його не було актуалізовано).

Кошти будуть перераховані Вам протягом трьох робочих днів з моменту отримання коштів від Міністерства фінансів, але на практиці виплата відбувається день у день.

Якщо у Вас виникатимуть буть-які запитання або Ви потребуватимете додаткової інформації щодо процесу погашення облігацій, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів за телефоном +38 094 710 26 06. Ми завжди готові допомогти Вам у будь-яких питаннях, що стосуються Ваших інвестицій.

Дякуємо вам за довіру та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю з Вами у майбутньому.

З повагою, команда ТОВ «БТС БРОКЕР»
greenozon
 
Повідомлень: 16761
З нами з: 01.06.14
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 16:36

Не дуже зрозуміло що відбувається, але на днях прийшло лист що брокер БТС зробив веб-кабінет

Зображення


сам кабінет - https://trading.btc-broker.com/uk/
greenozon
 
Повідомлень: 16761
З нами з: 01.06.14
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:35

  greenozon написав:Не дуже зрозуміло що відбувається, але на днях прийшло лист що брокер БТС зробив веб-кабінет

Зображення


сам кабінет - https://trading.btc-broker.com/uk/

всі операції з комісією
24589
 
Повідомлень: 251
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:10

Re: Відгуки про Bond.ua

  24589 написав:всі операції з комісією


так, вірно
але треба дивитись на фінальну ціну бумаги
може виявитись що покупка з комісом в БТС буде краща ніж деінде без?
greenozon
 
Повідомлень: 16761
З нами з: 01.06.14
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 62, 63, 64
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 09:09
632 323446
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 вер, 2025 17:31
greenozon
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 52, 53, 54
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 15:53
531 280444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 сер, 2025 14:35
moveton
Відгуки про ICU 1 ... 28, 29, 30
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 13:47
292 126679
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лип, 2025 18:46
1finanсier

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.