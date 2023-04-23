RSS
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Вів 30 гру, 2025 10:15

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  посетитель написав:А кого ставить в IBKR в поле Учреждение-отправитель при отправке денег через Трансфер го?

"TransferGo" 8) На ютубе ж куча пошаговых инструкций, как через него переводить на любой IBAN (и на Paysera у меня тоже работало, но будем считать, что это у меня такая особая Paysera) и на IBKR в частности.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 21:17

Сьогодні спробував завести собі щось замість Революта(. Дженом ок, тільки з 16 грудня абон плата 20€ на місяць. Зен не відкриває рахунки пересічним наразі(
Які є ще варіки, крім Вайза, Революта, зен і дженом?
Вів 30 гру, 2025 22:24

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  bulldog-zp написав:Які є ще варіки, крім Вайза, Революта, зен і дженом?

Так сказано же уже: чтобы карту давали - усё. Разве что криптокарту какую-нить, но это специфическая тема. Раньше нужно было подсуетиться, чтобы Genome дешевле был. У тех, кто полгодика назад это сделал, вообще сейчас и ещё некоторое время без абонки.

Вообще забавно так. Здесь обсуждают Revolut. А в теме Revolut о переходе на инвестирование в IBKR вместо револютных металлов и мультивалютного кэша. Всё смешалось в доме Облонских :D
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 19:08

Дякую за відповіді. Ще питання. А трансфер го дає особистий рахунок в євро? Чи це просто платформа для переказу грошей? Чи перевіряють вони вказану іноземну адресу при реєстрації?
Сер 14 січ, 2026 10:11

  bulldog-zp написав:Дякую за відповіді. Ще питання. А трансфер го дає особистий рахунок в євро? Чи це просто платформа для переказу грошей? Чи перевіряють вони вказану іноземну адресу при реєстрації?


Не знаю про трансфер гоу, але фактично будь який провайдер (зокрема, револют, вайз, трейд репаблік) вимагатиме
1) документ про право проживання у вдповідній країні (фото зроблено з застосунку або завантажений скан). Trade Republic не приймає право на проживання якщо до спливу строку менше 3 місяців
2) податковий номер - його можна вигадати і його здається не перевіряють
Сер 04 лют, 2026 21:53

  bulldog-zp написав:Дякую за відповіді. Ще питання. А трансфер го дає особистий рахунок в євро? Чи це просто платформа для переказу грошей? Чи перевіряють вони вказану іноземну адресу при реєстрації?


Трансфер го не дає особостих рахунків, це суто платформа для переказу грошей. Зараз він пише що існує якись віртуальний IBAN. Але те навіщо він нам потрібен нам не потрібно))) Бо ми не можемо переказувати кошти з українського банку на іноземний IBAN. А трансфер го пропонує серед дешевих варіантів ручний переказ з банка по IBAN, і коли гроші прийдуть він переправе їх далі.

Трансфер го не перевіряє вказану іноземну адресу при реєстрації. Принаймні так було.

Мене там хтось згадував вищє коментуючи перекази через трансфер го по 0,2%. Так така можливість існує досі. Особисто я здійснював таки перекази останній раз в грудні 2025. Зараз в будній день рахує комісію 0,7% з єврової карти Великобританії на рахунок європейський IBAN. Але в вихідні дні комісія скорочується до 0,2% Треба обирати: надсилання з: Об'єднане королівство (Євро) Тип переказу: Картка - Банківський рахунок. Отримання в Євро. Якщо хто не знає єврова картка монобанка має IBAN що починається на GB тобто Об'єднане Королівство. Так що ви не сильно обманюєте систему:)

Далі можуть бути варіанти:
1. Отримання в Євро на рахунок в ІВ резвізити IBAN в Німеччині.
2. Отримання в Євро на рахунок Wise. С Wise на ІВ і назад є безкоштовний шлюз, перевіряв після підвязки аккаунта в дві сторони.
3. Отримання в Євро на інший власний рахунок в Європі якщо такий є.

Я сподіваюсь не зря витратив свій час)
Чет 05 лют, 2026 12:41

  viy написав:
  bulldog-zp написав:Дякую за відповіді. Ще питання. А трансфер го дає особистий рахунок в євро? Чи це просто платформа для переказу грошей? Чи перевіряють вони вказану іноземну адресу при реєстрації?


Трансфер го не дає особостих рахунків, це суто платформа для переказу грошей. Зараз він пише що існує якись віртуальний IBAN. Але те навіщо він нам потрібен нам не потрібно))) Бо ми не можемо переказувати кошти з українського банку на іноземний IBAN. А трансфер го пропонує серед дешевих варіантів ручний переказ з банка по IBAN, і коли гроші прийдуть він переправе їх далі.

Трансфер го не перевіряє вказану іноземну адресу при реєстрації. Принаймні так було.

Мене там хтось згадував вищє коментуючи перекази через трансфер го по 0,2%. Так така можливість існує досі. Особисто я здійснював таки перекази останній раз в грудні 2025. Зараз в будній день рахує комісію 0,7% з єврової карти Великобританії на рахунок європейський IBAN. Але в вихідні дні комісія скорочується до 0,2% Треба обирати: надсилання з: Об'єднане королівство (Євро) Тип переказу: Картка - Банківський рахунок. Отримання в Євро. Якщо хто не знає єврова картка монобанка має IBAN що починається на GB тобто Об'єднане Королівство. Так що ви не сильно обманюєте систему:)

Далі можуть бути варіанти:
1. Отримання в Євро на рахунок в ІВ резвізити IBAN в Німеччині.
2. Отримання в Євро на рахунок Wise. С Wise на ІВ і назад є безкоштовний шлюз, перевіряв після підвязки аккаунта в дві сторони.
3. Отримання в Євро на інший власний рахунок в Європі якщо такий є.

Я сподіваюсь не зря витратив свій час)


Дякую Вам і заслужений лайк за подарований досвід.
Підкажіть будь ласка, обмеження НБУ по максимальних сумах переказу (100К) усе ще чинні?
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 13:02

de Montaigne

Так, але є банки які вводять власні обмеження, наприклад Кредобанк 90 000 грн. на місяць. Добре хоч зараз можно міняти добові ліміти, бо колись на цьому втрачалась зайва копійчина, на переказах де комісія залежить від суми. Коли вони ще дозволять прямі перекази з валютної карти ціни їм не буде;)
Пон 09 лют, 2026 10:12

  viy написав: Якщо хто не знає єврова картка монобанка має IBAN що починається на GB тобто Об'єднане Королівство. Так що ви не сильно обманюєте систему:)

А что, так можно было?
"Интересно девки пляшут" (С)
The BIC/SWIFT code CLJUGB21 (or CLJUGB21XXX) belongs to Clear Junction Ltd, a financial institution located in London, United Kingdom. This code is used to identify the bank in international money transfers, with the primary address listed as Manfield House, 1 Southampton Street, London.
