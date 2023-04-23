Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Сер 04 лют, 2026 21:53

bulldog-zp написав: Дякую за відповіді. Ще питання. А трансфер го дає особистий рахунок в євро? Чи це просто платформа для переказу грошей? Чи перевіряють вони вказану іноземну адресу при реєстрації?

Трансфер го не дає особостих рахунків, це суто платформа для переказу грошей. Зараз він пише що існує якись віртуальний IBAN. Але те навіщо він нам потрібен нам не потрібно))) Бо ми не можемо переказувати кошти з українського банку на іноземний IBAN. А трансфер го пропонує серед дешевих варіантів ручний переказ з банка по IBAN, і коли гроші прийдуть він переправе їх далі.Трансфер го не перевіряє вказану іноземну адресу при реєстрації. Принаймні так було.Мене там хтось згадував вищє коментуючи перекази через трансфер го по 0,2%. Так така можливість існує досі. Особисто я здійснював таки перекази останній раз в грудні 2025. Зараз в будній день рахує комісію 0,7% з єврової карти Великобританії на рахунок європейський IBAN. Але в вихідні дні комісія скорочується до 0,2% Треба обирати: надсилання з: Об'єднане королівство (Євро) Тип переказу: Картка - Банківський рахунок. Отримання в Євро. Якщо хто не знає єврова картка монобанка має IBAN що починається на GB тобто Об'єднане Королівство. Так що ви не сильно обманюєте систему:)Далі можуть бути варіанти:1. Отримання в Євро на рахунок в ІВ резвізити IBAN в Німеччині.2. Отримання в Євро на рахунок Wise. С Wise на ІВ і назад є безкоштовний шлюз, перевіряв після підвязки аккаунта в дві сторони.3. Отримання в Євро на інший власний рахунок в Європі якщо такий є.Я сподіваюсь не зря витратив свій час)