Відгуки про Interactive Brokers

Добрий день, я останній раз користувався в минулу субботу, на 370 євро комісія склала 0,75 євро. Якщо я би робив цей переказ зараз (в робочий день) комісія склала би 2,60 євро
По вашому випадку:
1. Чекайте вихідних, не можу логічно пояснити чому але на вихідних вони знижують комісії. Не завжди, але я просто перевіряю і чекаю коли комісія буде мінімальна. Благо відразу ви бачете скільки заплатите.
2. Дуже уважно дивиться тип переказу, далеко не завжди він автоматично вибран оптимальний для Вас! Повине бути: Карта - Банківський рахунок.
3. За весь час спостережень я не помічав в ТрансверГо різниці між емітентами карт, їх статусом, але не виключаю що вона існує.
Успіхів, чекаю на зворотній зв'язок)