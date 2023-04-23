Відгуки про Interactive Brokers

Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 бер, 2026 21:04
DmitryZP написав:viy
щойно перекинув 100євро через трансферго з монокартки (обрав Британія/євро), комісія на вайз (на IBAN рахунок) склала 1.2євро, можливо підняли коміс
Добрий день, я останній раз користувався в минулу субботу, на 370 євро комісія склала 0,75 євро. Якщо я би робив цей переказ зараз (в робочий день) комісія склала би 2,60 євро
По вашому випадку:
1. Чекайте вихідних, не можу логічно пояснити чому але на вихідних вони знижують комісії. Не завжди, але я просто перевіряю і чекаю коли комісія буде мінімальна. Благо відразу ви бачете скільки заплатите.
2. Дуже уважно дивиться тип переказу
, далеко не завжди він автоматично вибран оптимальний для Вас! Повине бути: Карта - Банківський рахунок.
3. За весь час спостережень я не помічав в ТрансверГо різниці між емітентами карт, їх статусом, але не виключаю що вона існує.
Успіхів, чекаю на зворотній зв'язок)
- Повідомлень: 203
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 174 раз.
Додано: Нед 05 кві, 2026 23:36
Дякую за робочій варік. Після закриття революту спробував трансфер го. 0.9% коміс з єврокарти абанка ( gb iban) на пейсера у вихідні.
- Повідомлень: 199
- З нами з: 08.07.11
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 44 раз.
Додано: Суб 18 кві, 2026 11:40
viy написав:
2. Дуже уважно дивиться тип переказу, далеко не завжди він автоматично вибран оптимальний для Вас! Повине бути: Карта - Банківський рахунок.
Щойно зайшов створити новий переказ. Обрав картка-банк.рахунок. Показує за 100 євро коміс 0.20євро. Далі обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро) - і воно одразу показує комісію 2.20 євро. Десь пороблено....
- Повідомлень: 4581
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 836 раз.
1
Додано: Суб 18 кві, 2026 17:45
DmitryZP написав:
обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро)
Ви спочатку розкажіть, як це ви робите переказ по ібан з валютної укр.карти за кордон - в умовах, коли це заборонено. Буде дуже корисно.
- Повідомлень: 252
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 36 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 16:43
Колеги, трохи накопичилося долару від погашення ОВДП. І після закриття Революту ще не переводив кошти, але ситуація із ставками ОВДП у розмірі 2-3 % по долару спонукає. Знаю про ТрансферГо по Євро і вище читав. Але якщо у мене є долари (частково вже зняв, частково на рахунках банків) та рахунок на ІБ в доларах, то яким способом краще переводити їх на біржу? Обмін напевно буде не дуже вигідним. Чи для долару в Україні вже нема відносно дешевих способів?
- Повідомлень: 953
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 236 раз.
