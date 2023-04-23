Відгуки про Interactive Brokers

Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 21:04

  DmitryZP написав:viy щойно перекинув 100євро через трансферго з монокартки (обрав Британія/євро), комісія на вайз (на IBAN рахунок) склала 1.2євро, можливо підняли коміс


Добрий день, я останній раз користувався в минулу субботу, на 370 євро комісія склала 0,75 євро. Якщо я би робив цей переказ зараз (в робочий день) комісія склала би 2,60 євро
По вашому випадку:
1. Чекайте вихідних, не можу логічно пояснити чому але на вихідних вони знижують комісії. Не завжди, але я просто перевіряю і чекаю коли комісія буде мінімальна. Благо відразу ви бачете скільки заплатите.
2. Дуже уважно дивиться тип переказу, далеко не завжди він автоматично вибран оптимальний для Вас! Повине бути: Карта - Банківський рахунок.
3. За весь час спостережень я не помічав в ТрансверГо різниці між емітентами карт, їх статусом, але не виключаю що вона існує.

Успіхів, чекаю на зворотній зв'язок)
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 23:36

Дякую за робочій варік. Після закриття революту спробував трансфер го. 0.9% коміс з єврокарти абанка ( gb iban) на пейсера у вихідні.
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 11:40

  viy написав:2. Дуже уважно дивиться тип переказу, далеко не завжди він автоматично вибран оптимальний для Вас! Повине бути: Карта - Банківський рахунок.


Щойно зайшов створити новий переказ. Обрав картка-банк.рахунок. Показує за 100 євро коміс 0.20євро. Далі обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро) - і воно одразу показує комісію 2.20 євро. Десь пороблено....
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 17:45

  DmitryZP написав: обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро)

Ви спочатку розкажіть, як це ви робите переказ по ібан з валютної укр.карти за кордон - в умовах, коли це заборонено. Буде дуже корисно.
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 16:43

Колеги, трохи накопичилося долару від погашення ОВДП. І після закриття Революту ще не переводив кошти, але ситуація із ставками ОВДП у розмірі 2-3 % по долару спонукає. Знаю про ТрансферГо по Євро і вище читав. Але якщо у мене є долари (частково вже зняв, частково на рахунках банків) та рахунок на ІБ в доларах, то яким способом краще переводити їх на біржу? Обмін напевно буде не дуже вигідним. Чи для долару в Україні вже нема відносно дешевих способів?
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 23:24

  won написав:
  DmitryZP написав: обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро)

Ви спочатку розкажіть, як це ви робите переказ по ібан з валютної укр.карти за кордон - в умовах, коли це заборонено. Буде дуже корисно.

Як це працює не знаю, але працює, принаймні для карт де банки надають євровий ібан для Ваших карт.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 17:25

Колеги, питання по ТрансферГо. Хочу зареєструватися для переказів на ІБКР. Я так зрозумів, потрібно вказати іноземну адресу? Але чи можна вказати укр. мобільний номер?
