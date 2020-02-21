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Peugeot презентував
новий пікап (фото)

Peugeot презентував новий пікап (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:16

Peugeot презентував новий пікап (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Peugeot знову зайшла в сегмент пікапів-однотонніков з новою моделлю Landtrek, розробленої спільними зусиллями з китайським партнером марки.

Дивися повний текст Peugeot презентував новий пікап (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:16

Полуторка, но хорошего качества.
Интересно, сколько штук может купить украинский селянин для хозяйства?
Kudrjavuy
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