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Peugeot презентував
новий пікап (фото)

Peugeot презентував новий пікап (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:16

Peugeot презентував новий пікап (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Peugeot знову зайшла в сегмент пікапів-однотонніков з новою моделлю Landtrek, розробленої спільними зусиллями з китайським партнером марки.

Дивися повний текст Peugeot презентував новий пікап (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:16

Полуторка, но хорошего качества.
Интересно, сколько штук может купить украинский селянин для хозяйства?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:58

  Kudrjavuy написав:Полуторка, но хорошего качества.
Интересно, сколько штук может купить украинский селянин для хозяйства?


Ни одной. Машина создана для развивающихся рынков Африки и Южной Америки. В Европе, России и Северной Америке продажи не планируются.
Украинские фермеры хотят, но не могут, а североамериканские могут, но не хотят.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:38

  warlamp написав:
  Kudrjavuy написав:Полуторка, но хорошего качества.
Интересно, сколько штук может купить украинский селянин для хозяйства?


Ни одной. Машина создана для развивающихся рынков Африки и Южной Америки. В Европе, России и Северной Америке продажи не планируются.
Украинские фермеры хотят, но не могут, а североамериканские могут, но не хотят.

Амеры такой техникой переполнены с 40-50х.

Ещё в 90 е в Мелитополе готовились собирать такие дизеля(двухкотловые) с пластмассовыми кабинами.
Интересно, кому тогда не дали "достаточного приемлемого стимула"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:42

Это машина не для села. Ни Европейского, ни американского, ни украинского, никакого. Максимум для бригадира подвозить разнорабочим материалы. А в идеале бюргеру, чтобы на рыбалку ездить.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:52

  Kudrjavuy написав:
  warlamp написав:
  Kudrjavuy написав:Полуторка, но хорошего качества.
Интересно, сколько штук может купить украинский селянин для хозяйства?


Ни одной. Машина создана для развивающихся рынков Африки и Южной Америки. В Европе, России и Северной Америке продажи не планируются.
Украинские фермеры хотят, но не могут, а североамериканские могут, но не хотят.

Амеры такой техникой переполнены с 40-50х.

Ещё в 90 е в Мелитополе готовились собирать такие дизеля(двухкотловые) с пластмассовыми кабинами.
Интересно, кому тогда не дали "достаточного приемлемого стимула"?


В Америке свои проверенные бренды. Пыжи там не прокатят.
https://allroader.ru/peugeot-landtrek-82552-2/
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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