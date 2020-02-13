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Щоб платити в Україні
іпотеку, треба торгувати...

Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:05

Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...

Пропонуємо до обговорення:
Ставки по гривневих банківських кредитах не повинні перевищувати 10%.

Дивися повний текст Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати наркотиками або зброєю – Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:05

Судя по всему Гончарук хорошо понимает в прибылях торговли оружием и наркотой. Специалист с большой буквы.
len_stepa
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:12

Хотят опять надуть строительный пузырь.
В 2008-м как раз перед обвалом гривны тоже стройку надували.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:30

Такое впечетление, что Гончарук деградирует в Гройсмана.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:48

Слово "нужно" желательно взять в кавычки :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:45

Не знаю как в Украине но в Харькове строительный бум.В 90% случаев перекупы.Но есть одна проблема.1.Люди валят массово .2.Качество жилья на очень низком уровне.Особо никто не торопиться затариться ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ новостройками.
baksheevbogdan
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:47

“Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку”, – заявив Гончарук. Тому ми подали до ВР законопроект про легалізацію торгівлі зброєю та наркотиками. ))))))))))))
19professor69
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:20

  zloy_ukr написав:Такое впечетление, что Гончарук деградирует в Гройсмана.


На фоні Гончарука Гройсман геній економіки та управління.
slonic32
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:37

Ну или быть IT-шником и продавать оружие и наркотики (поушены и бустеры) в MMO. Люди там иногда по 5000$ в месяц сливают, казино это фигня по сравнению с этим. В Южной Корее только недавно отменили ограничение на донат для взрослых (хотя ограничение на донат для детей оставили).

Так что идите в IT и на годовую зарплату вы сможете купить трехкомнатную квартиру без всякой ибатеки.

PS
А кто вообще из вас играет в MMO?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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можно еще собственными органами торговать
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