Депутати від "Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб від 15% до 27%.
Дивися повний текст \"Слуги народу\" пропонують ввести прогресивну шкалу для податку на прибуток (інфографіка).
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:19
"Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Слуги народу\" пропонують ввести прогресивну шкалу для податку на прибуток (інфографіка).
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:34
Содержание статьи не соответствует заглавию мне вот интересно, когда финанс.юа наймет наконец грамотного редактора который будет отличать налогообложение доходов физ. лиц, от налога на прибыль
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:43
Генераторы бесконечного бреда.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:29
вот и посмотрим, перестанет ли моя минимальная зарплата облагаться налогами.... интересно тогда получается, не смогу всем говорить, что налоги плачу честно и исправно - грядут репутационные потери )))
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:55
Давайте еще отпугнем инвесторов увеличением налогов, брать налоги нужно с теху кого сверхприбыли от взяток.
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:10
О, нормас! А депутат Парламента покажет свой доход от закулисной оплаты "правильного" голосования? А то что получается: депутат взятку положит на депозит и налогов платить не будет (хотят отменить налогообложение депозитов). А тот, кто трудом заработал немалые деньги и честно их показал - должен платить увеличенный налог...
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:01
Банальное увеличение налогового пресса под предлогом якобы "справедливой" шкалы
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